Ahmet Hakan'dan bomba Cem Uzan yazısı! El arttırma yoluna gidebilir

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Cem Uzan neden kafayı çıkarmaya başladı?" başlığıyla yayınlanan yazısında Cem Uzan'ın Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili yaptığı paylaşımı değerlendirdi.

Ahmet Hakan yazısında, "İktidarın hiç tınmadığını gören Cem Uzan, bu dakikadan sonra el arttırma yoluna gidebilir" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan, yazısının ilgili bölümünde Cem Uzan'la ilgili değerlendirmelerine şöyle devam etti:



“Türkiye’nin en gizli FETÖ’cüsü”

Cem Uzan, son günlerde sosyal medyadan kafa çıkarmaya başladı. Önce şunu yaptı: Eski cumhurbaşkanlarından Ahmet Necdet Sezer’i “Türkiye’nin en gizli FETÖ’cüsü” ilan ederek AK Parti iktidarının hoşuna gideceğini düşündüğü bir çıkış yaptı. Baktı, bu yeterince karşılık bulmadı.

"Yabancı ajanlarla imzaladığınız belge elimde"

Bu sefer de AK Parti iktidarının daha da hoşuna gideceğini düşündüğü yeni bir çıkış yaptı. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’a şöyle seslendi: “Yabancı ajanlarla imzaladığınız belge elimde. Uluslararası mahkemelere sunulacak. Türk milleti sizden hesap soracak. Yargılanacaksınız!”.



Cem Uzan’ın bu kafa çıkarmalarına bakan bazı tipler, hemen analizler patlatmaya başladılar: İktidar Cem Uzan’ı sahaya sürüyor. İşleri Cem Uzan’a kaldı. Cem Uzan eliyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Falan...

"Daha size ne kıyaklar yaparım"

Peki bu analizler doğru mu? Gerçekten de iktidar, Cem Uzan’ı sahneye mi sürüyor? Gerçekten de iktidar, Cem Uzan’ın deli saçması iddialarına ve suçlamalarına mı bel bağladı. Yoksa işin içinde başka bir iş mi var? Cevap veriyorum:Cem Uzan’ın iktidar tarafından sahaya sürülmesi falan söz konusu değil. Olup biten şudur, şundan ibarettir: Cem Uzan, AK Parti iktidarına... “Bir hizmetim olacaksa hazırım. Bakın, şimdiden size hizmet ediyorum. Bana bir el atın, daha neler yaparım neler. Çözün sorunlarımı, bağışlayın borçlarımı, daha size ne kıyaklar yaparım” diye mesaj sarkıtmaya çalışıyor.

"El arttırma yoluna gidebilir"

İktidarın hiç tınmadığını gören Cem Uzan, bu dakikadan sonra el arttırma yoluna gidebilir. Çok yakında Cem Uzan’dan... Elimde Ekrem İmamoğlu ile ilgili yolsuzluk dosyaları var. Kanal İstanbul’a karşı çıkanların Paris’teki gizli toplantılarını yakında açıklayacağım. İsmet Paşa’nın çok azılı bir FETÖ’cü olduğunu belgelerle kanıtlayacağım.

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