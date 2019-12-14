Mazhar Alanson ile Erdoğan arasında olay konuşma! Ödül alınca coştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül alan MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson bomba açıklamalar yaptı. Erdoğan ile Mazhar Alanson arasındaki diyalog sosyal medyaya damga vurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Müzik' alanındaki ödüle layık görülen Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur (MFÖ) grubuna, ödüllerini verdi. Ödül takdimi sırasında samimi açıklamalarda bulunan Mazhar Alanson ile Erdoğan arasındaki diyalog dikkat çekti.
MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde müzik alanındaki ödüllerini Erdoğan'ın elinden alırken bir itirafta bulundu. 'bu başka ödül, ömrümün sonuna kadar saklayacağım' diyen Mazhar Alanson, aldığı diğer ödülleri elinde tutmadığını söyledi.
"Maalesef saklayamadım"
Mazhar Alanson, sosyal medyanın gündeme oturan konuşmasında şunları söyledi: -Çok samimi konuşacağım. Bunca yıldır çok ödül aldık maalesef saklayamadım. Taşınmalar oldu, şu bu oldu. Hemen hemen evde hiç ödül görünmüyor bende. Ama bu ödülü ömrümün sonuna kadar saklayacağım.
Erdoğan : "Yani bu ödül kaybolmayacak?"
Alanson'un bu açıklamaları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, araya girdi ve "Yani bu ödül kaybolmayacak?" diye sordu.