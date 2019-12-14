Mazhar Alanson ile Erdoğan arasında olay konuşma! Ödül alınca coştu

"Maalesef saklayamadım"

Mazhar Alanson, sosyal medyanın gündeme oturan konuşmasında şunları söyledi: -Çok samimi konuşacağım. Bunca yıldır çok ödül aldık maalesef saklayamadım. Taşınmalar oldu, şu bu oldu. Hemen hemen evde hiç ödül görünmüyor bende. Ama bu ödülü ömrümün sonuna kadar saklayacağım.