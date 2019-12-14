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Karısını kendi yatağında başka bir adamla görünce çılgına döndü

Meksika'da, karısını kendi yatağında başka bir adamla yakalayan şahıs çılgına döndü. Belinden çıkardığı silahıyla karısına kurşun yağdırdı.

Meksika'nın Tehuantepec şehrinde yaşayan, ismi Alfonso E. R. olarak açıklanan 26 yaşındaki adam evine geldiğinde 19 yaşındaki eşi Osmara J. Martinez'i başka bir adamla yakalayınca çılgına döndü. Belindeki tabancayı sarılan adam karısına kurşun yağdırdı. Osmara J. Martinez yatakta kanlar içinde kaldı, hayatını kaybetti.

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ
Silah seslerini duyan akrabaları eve girdiklerinde Osmara'yı salonda kanlar içinde görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla hastaneye götürülen kadın yolda hayatını kaybetti.

İNTİHAR ETMEK ÜZEREYKEN POLİS YAKALADI
Alfonso E.R.'nin karısı ile yatakta bastığı şahıs ise kaçmayı başardı. Koca, yakalanma korkusu ile intihar etmeye çalışırken polis tarafından gözaltına alındı.  Evli olan çiftin, bir kız çocukları vardı.

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