Lille Montpellier'i rahat geçti

Fransa Ligue 1'in 18. hafta karşılaşmaları kapsamında Lille, kendi sahasında ağırladığı Montpellier'i 2-1'lik skorla geçti.
Fransa Ligue 1'in 18. hafta mücadelesinde Lille sahasında Montpellier'i 2-1'lik skorla devirerek 3. puanın sahibi oldu.
Karşılaşmada Lille takımına galibiyeti kazandıran gollere 40. dakikada Ikone ile 84. dakikada Renato Sanches imza attı.
Montpellier takımının karşılaşmadaki tek golünü ise 74. dakikada Delort kaydetti.
Müsabakada Milli futbolcularımızdan Zeki Çelik müsabakada 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı 90+2. dakikada forma şansı buldu.