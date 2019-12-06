Asgari ücret 2020 tahmini gerçekçi rakam ortaya çıktı
Asgari ücreti 2020 ne kadar olacak sorusu gündemin en çok merak konuları arasında olmaya devam ederken asgari ücretle ilgili sendikalar ve konunun uzmanı yazarlar görüşlerini açıkladılar.
Asgari ücrette zam pazarlığı başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını, Türk-İş'in ev sahipliğinde 10 Aralık'ta yapacak. Ay sonuna doğru rakam açıklanmış olacak. İşçi ile işveren temsilcileri arasında kıyasıya bir pazarlığa sahne olması beklenen görüşmeler öncesi çalışanlar, 2020 asgari ücretle ilgili tahminleri merak ediyor. Peki bugüne kadar kim ne dedi?
Türk-iş: En az 2578 TL olmalı
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmeleri başlamadan tavrını netleştirerek, "Yaşam maliyeti 2578 TL. Asgari ücret teklifimiz yaşam maliyetinin altında olmayacak" dedi.
DİSK: en az net 3200 TL olsun
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "hem geçim ücretini hem de milli gelir artışını dikkate aldığımızda asgari ücret talebimiz en az net 3 bin 200 TL'dir." diyerek çıtayı hayli yükseğe çekti.
Hak-İş ise, Türk-İş ve DİSK ile birlikte ortak bir asgari ücret tespiti ve 3 konfederasyonla birlikte belirlenen asgari ücretin talep edilmesini dile getiriyor.