Asgari ücret 2020 tahmini gerçekçi rakam ortaya çıktı

Asgari ücrette zam pazarlığı başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını, Türk-İş'in ev sahipliğinde 10 Aralık'ta yapacak. Ay sonuna doğru rakam açıklanmış olacak. İşçi ile işveren temsilcileri arasında kıyasıya bir pazarlığa sahne olması beklenen görüşmeler öncesi çalışanlar, 2020 asgari ücretle ilgili tahminleri merak ediyor. Peki bugüne kadar kim ne dedi?