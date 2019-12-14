Fenerbahçe'de Ozan Tufan parayı değil kaptanlığı seçti

Fenerbahçe'de Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in de aralarında bulunduğu toplantıda Ozan Tufan ile el sıkışıldı. Ozan Tufan, parayı değil kaptanlığı seçti.

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Ozan Tufan’ın kulüpte kalması için bizzat Başkan Ali Koç devreye girdi. Daha önce Comolli ve yöneticilerle yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamayan Ozan’la Başkan Ali Koç ve kaptan Emre Belözoğlu Perşembe günü Nusret’te öğlen yemeği yedi.

“Sen içini ferah tut''

Akşam'da yer alan habere göre; Sivasspor maçı öncesi gerçekleşen yemekte, Ozan’ın yeniden mukavele imzalaması ve Sivasspor maçı hakkında görüşmeler yapıldığı öğrenildi. Başkan Ali Koç’un, Ozan’a “Sen içini ferah tut. Futboluna bak. Sözleşme konusunda endişen olmasın. Senin için en iyisini yaparız” dediği bildirildi.

4 yıllık imza ve 3 milyon euro ücret talep ettiği belirtiliyor

Ali Koç’un görüşlerini destekleyen kaptan Emre Belözoğlu da, Ozan’a kalması konusunda telkinde bulundu. Böyle bir kararın hem Fenerbahçe hem de oyuncu için iyi olacağını söyledi. Ozan’ın sözleşmesini sezon sonuna bırakmak istemeyen Fenerbahçe, ara dönemde 3 yıllık imzayı attırmak niyetinde. Ancak Ozan Tufan’ın 4 yıllık imza ve 3 milyon euro ücret talep ettiği belirtiliyor.

Sezon başına yaklaşık 10-12 milyon TL kazanacak

Sözcü'de yer alan iddiaya göre ise Ali Koç’un Samandıra ziyareti sırasında Semih Özsoy, Ozan Tufan, Ersun Yanal ve Volkan Demirel’in de yer aldığı bir toplantı yapıldı. Bu görüşmeye, menajeri Mirsad Türkcan da telefonla katıldı. Ozan’la 4 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşıldı. 24 yaşındaki futbolcu, kontratının Türk Lirası’na çevrilmesini de kabul etti. Ozan Tufan sezon başına yaklaşık 10-12 milyon TL kazanacak.

''Parayı değil kaptanlığı seçtim''

Ozan Tufan, gelecek sezon 1. kaptanlığa getirilecek. Bu gelişmenin Ozan’ın kalmasında da etkili olduğu öğrenildi. Yuvada kalmak için önemli bir fedakârlıkta bulunan başarılı futbolcunun, “Ben Fenerbahçe’den para için ayrılan futbolcu olmam. Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe kaptanı Ozan olarak anılmak istiyorum” dediği bildirildi. Milli yıldız, yeni kontratta emeği geçen Ali Koç ve Ersun Yanal’a da teşekkür etti.