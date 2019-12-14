Bakan Kasapoğlu'ndan UEFA'ya asker selamı cevabı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA'nın asker selamına soruşturma açmasına ilişkin "bu kararın bir hükmünün olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CNN TÜRK'te Hakan Çelik'e konuk olurken önemli açıklamalarda bulundu.

''Ülkemize karşı çifte standart uygulanıyor''

UEFA'nın Milli Takım hakkında açtığı soruşturmayla ilgili konuşan Kasapoğlu, "Asker selamı, bizim birliğimizin bir göstergesidir. UEFA'nın soruşturma kararının bir hükmünün olmadığını düşünüyorum. Bu karar, spordaki başarımızın önüne geçebilecek bir karar değildir. Ülkemize karşı çifte standart uygulanıyor. Merak ediyorum, Almanya gibi diğer ülkelerin sporcularına nasıl yaptırımlar uygulanacak."

''Hazırlıkların 2 ay içerisinde tamamlanacağını düşünüyorum''

2020 UEFA finali için görüşlerini bildiren Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı; "UEFA'nın stadyumla ilgili istediği bir takım değişiklikler var. Modern bir stadyum isteniyor. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hazırlıkların 2 ay içerisinde tamamlanacağını düşünüyorum. Olimpiyat Stadı'nın 30 Mayıs'tan sonra da birçok önemli müsabakaya ev sahipliği yapacağını düşünüyoruz.''

''Uygun olmayan yaklaşımlar oldu''

"Siyasi bir takım gerekçelerle ülkemize olimpiyat oyunları verilmedi'' diyen Kasapoğlu, ''Sporun gerçek anlamına uygun olmayan yaklaşımlar oldu. Ev sahipliği taleplerimiz bu bağlamda kabul edilmedi. Ev sahipliği yapan diğer ülkelerle kıyaslandığında bize verilmemesi için hiçbir gerekçe yok. Ülkemizin o dönemde de şimdi de olimpiyatlar için hazır olduğunu düşünüyorum. Biz ülke olarak her türlü organizasyonu karşılayabilecek seviyedeyiz."

Spor turizm çalıştayı

Spor turizminin ekonomik getirisinin büyük olduğunun altını çizen Kasapoğlu, ''Bizim spor turizmine yönelik önemli bir çalışmamız var. Ülkemizin spor turizmi için çok büyük bir potansiyeli var. Ülkemizde bir tarafta kış turizmi yapılırken diğer tarafta su altı sporlarının yapılabildiğini görüyoruz. Bu potansiyeli çok daha verimli değerlendirmek için spor turizmini çok daha yukarılara taşıyacağız. Spor turizminin ekonomik getirisi büyük." şeklinde konuştu.

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