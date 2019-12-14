Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı 2 yeni uygulama 2020'de devreye alınıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İthalatta Yerinde Gümrükleme" uygulamasını ve sınır kapılarındaki araç trafiğinin yönetilmesi ve düzenlenmesine ilişkin "Randevulu Sanal Sıra Sistemi" uygulamasını 2020'de devreye alacaklarını açıkladı.

TBMM Genel Kurulunda, Ticaret Bakanlığı ile ilgili ve bağlı kurumların 2020 yılı bütçelerine ilişkin konuşan Pekcan, yetkilendirilmiş yükümlü sayısının 2020'de 500'ü bulmasını öngördüklerini söyledi.

Bakan Pekcan, "İthalatta Yerinde Gümrükleme uygulamasını 2020 yılı içinde hayata geçireceğiz." dedi.

Sınır kapılarındaki araç trafiğinin yönetilmesi ve düzenlenmesine ilişkin "Randevulu Sanal Sıra Sistemi" uygulamasını 2020'de devreye alacaklarını bildiren Pekcan, "Varış Öncesi Gümrükleme Projesi"nin havayolu taşımacılığına da uygulanması için çalışmaları gelecek yıl tamamlayacaklarını ifade etti.

Ruhsar Pekcan, gümrük işlemlerinde etkin ve modern bir risk yönetimi anlayışını ortaya koyma gayretinde olduklarını dile getirdi.

Yurt dışından temin ettikleri tarama sistemlerinin Türkiye'de üretilmesi amacıyla Savunma Sanayii Başkanlığıyla koordineli olarak Milli Tarama Sistemi (MİLTAR) çalışmalarına başladıklarını anlatan Pekcan, TÜBİTAK ile "Tarama Ağı Projesi"nin fizibilite çalışmalarını tamamladıklarını aktardı.

Geçen yıl 21 kara kapısına plaka tanıma sistemleri kurulduğunu hatırlatan Bakan Pekcan, yıl sonu itibarıyla 10 Ro-Ro limanında da bu sistemlerin kurulumunu devreye aldıklarını belirtti.

TÜBİTAK ile gerçekleştirilen "Yolcu Görüntüleme Sistemi"nin, gizlenen yasa dışı eşyaları fiziki müdahale olmadan tespit ettiğini anlatan Pekcan, gümrüklerde ilk kez kullanılmaya başlanan insansız hava araçlarını deniz devriye ekiplerinin çalışmalarına entegre ederek kullandıklarını aktardı.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Yasa dışı ticarete konu edilen her türlü eşya kaçakçılığıyla kararlı ve yoğun mücadeleyi sürdürdüklerini belirten Ruhsar Pekcan, "30 Kasım itibarıyla 6,7 ton uyuşturucu, 12,9 milyon paket sigara, 125 bin adet elektronik sigara ve aksamı, 16 bin 724 ton kaçak akaryakıt ile toplam 4 bin 792 olayda yaklaşık 2 milyar 340 milyon lira değerinde kaçak eşya yakaladık." diye konuştu.

Gümrüklerde kalan eşyanın değerlendirilmesiyle ilgili altyapının geliştirerek, "e-ihale.gov.tr" satış kanalını ve satış sürecini yenilediklerini söyleyen Pekcan, sisteme üye kişi sayısının 740 bine ulaştığını bildirdi.

Ticaretin kolaylaştırılması konsepti çerçevesinde pek çok yenilik üzerinde durduklarını anlatan Bakan Pekcan, "Karekodlu çekte sayı 115 milyonu aştı. 2020'de karekodlu bono ile elektronik çek ve bonoları devreye alacağız." ifadelerini kullandı.

MERSİS'in, iş dünyasının faydalandığı 34 e-Devlet hizmetinde MERSİS doğrulama kaynağı olarak kullanıldığını ifade eden Pekcan, KOBİ'lere yeni bir finansman imkanı olarak uygulamaya aldıkları Taşınır Rehin Sicil Sistemi'ni gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Bugüne kadar işletmelerimize yaklaşık 674 milyar lira, 55 milyar dolar ve 35 milyar avro finansman imkanı sağlandık." bilgisini verdi.

"ETBİS'İ UYGULAMAYA ALDIK"

Elektronik ticaretin, toplam perakende ticaret içinde yüzde 5,3 olan payını artıracaklarını belirten Ruhsar Pekcan, "e-Ticaret'in kayıt altına alınması ve verilerin sağlıklı bir şekilde elde edilerek politika oluşturulması amacıyla 'Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ni (ETBİS) uygulamaya aldık. 2020 yılının ilk çeyreğinde ülkemiz e-Ticaret resmi verilerini açıklayabileceğiz." şeklinde konuştu.

Pekcan, "Elektronik Ticaret Bilgi Platformu"nu geliştirmeye devam ettiklerini, e-Ticaret'te güvenlik kaygılarının giderilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması için "Güven Damgası Sistemi"ni faaliyete geçirdiklerini anlattı.

Perakende ticaret sektörüne ilişkin farklı alanlarda birçok ikincil düzenlemeyi yürürlüğe koyduklarını anımsatan Bakan Pekcan, şöyle konuştu:

"Perakende işletmelere yönelik hizmetlerin elektronik olarak tek bir noktadan verilmesini amaçlayan 'Perakende Bilgi Sistemi'ni (PERBİS) 2020'de uygulamaya almayı planlıyoruz. Sebze ve meyve ticaretinde kayıt dışılıkla mücadele amacıyla 'Hal Kayıt Sistemi'nin etkinliği artırdık. 2019'da bildirim sayısı 150 milyona ulaştı, 160 noktada denetim yapıyoruz. e-Fatura, e-Sevk İrsaliyesi ve e-Müstahsil Makbuzu ile 1 Ocak 2020 itibarıyla bu sistemlerin 'Hal Kayıt Sistemi'ne entegrasyonunun tamamlanmasıyla kayıt dışılığın ve vergi kayıplarının önüne geçeceğiz."

Pekcan, lisanslı depoculuk sisteminde faaliyete geçen işletme sayısının 90'a, kapasitenin 4,6 milyon tona ulaştığını bildirdi.

Gelecek yılın başında vatandaşların esnaflara daha kolay ulaşmasını sağlayacak "Esnaf Rehberi Mobil Uygulaması"nı devreye alacaklarını söyleyen Ruhsar Pekcan, "Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla esnaf ve sanatkarımıza düşük faizli finansman desteği sağlıyoruz. Bu konuda bu yıl 23 milyar lira tutarında faiz indirimli kredi kullandırdık. Toplam kullandırılan kredi 40 milyara ulaştı." dedi.

"14 İLDE 1600 GİRİŞİMCİ KADINA EĞİTİM"

Pekcan, kooperatifçilik faaliyetleri kapsamında 2019 yılı içinde 14 ilde 1600 girişimci kadına, kadın kooperatifleri hakkında eğitim verdiklerini anlattı.

Ürün güvenliğinin teminiyle ilgili 11 ayda 2 milyar ithal ürünü doğrudan etkileyecek şekilde denetim yaptıklarını, 8,8 milyon güvensiz/uygunsuz ürünün girişine izin vermediklerini bildiren Bakan Pekcan, "Bakanlığımız bünyesinde güvensiz ürüne sıfır tolerans anlayışıyla 11 ayda 2 bin 600 parti ürünü denetleyerek, 54 parti ürünün güvensiz olduğunu tespit ettik." diye konuştu.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ

Pekcan, tüketici haklarına yönelik en temel platformlardan biri olan Tüketici Hakem Heyetlerinde ilk 11 ayda 494 bin 839 başvurunun karara bağlandığını, kararların yüzde 62'sinin tüketicilerin lehine sonuçlandığını açıkladı.

2019'un ilk 11 ayında "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı"na toplam 321 bin çağrı geldiğini, bunlara cevap verdiklerini dile getiren Ruhsar Pekcan, tüketici başvurularıyla ilgili "Mobil Tüketici" uygulamasını başlattıklarını kaydetti.

Helal Akreditasyon Kurumunun, helal belgelendirmesi yapan bir kurum olmadığını, tüm dünyada helal belgelendirme yapmak üzere hareket eden kurumları akredite etmek hedefiyle kurulan bir kurum olduğunu vurgulayan Pekcan, "Hizmet ihraç etme misyonu vardır. Kuruma bugün itibarıyla 7'si yurt içinden ve 7'si yurt dışından 14 başvuru gerçeklemiş, Türk Standartları Enstitüsünün denetimi dün itibarıyla tamamlanmıştır." ifadelerini kullandı.

"Hizmet bakanlığı" olma vizyonu kapsamında, sektörle istişare içinde çalıştıklarını anlatan Bakan Pekcan, intikal ettirilen yaklaşık 3 bin 500 talebe cevap verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini aktardı.

"DIŞ TİCARETTE ÖZEL SEKTÖRLE ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Pekcan, küresel ticaret savaşlarına rağmen 2020'de dış ticareti daha da geliştirmek için özel sektörle birlikte çalışmayı sürdüreceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"İhracat Ana Planımızdaki hedef ülke, hedef sektör ve diğer önceliklerimize yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. İkili ticaret anlaşması müzakerelerimizde ve Gümrük Birliği güncelleme sürecinde özel sektörümüzün ve ülkemizin çıkarlarını gözeten, sonuç odaklı ve etkin bir yaklaşım sergileyeceğiz. İhracatımızı tabana yaymak için kadın ve genç girişimciliği alanındaki program ve projelerimizi uygulayacak, yereldeki eğitim faaliyetlerimizi sürdürecek, esnafımızı dış ticaret alanında daha fazla bilinçlendireceğiz. Türk Eximbankın daha fazla firma ve KOBİ'ye ulaşmasını sağlayarak, ticaretin finansmanındaki rolünü güçlendireceğiz. Dış ticaret, gümrükler ve iç ticaret alanlarındaki dijitalleşme ve otomasyon projelerimizi ilerleterek, hizmet kalitemizi artıracak ve ticaret erbabının işlerini kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Gümrüklerimizdeki fiziki yatırım, inşaat ve donanım tedarik süreçlerine devam edecek, teknolojik altyapıyı güçlendirme ve modernizasyon çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaçakçılıkla mücadele, ürün güvenliği ve tüketici haklarının korunması alanındaki çalışmaları taviz vermeden etkinlikle sürdüreceklerini ifade eden Ruhsar Pekcan, şunları kaydetti:

"İç ticaretteki hukuki ve teknik altyapıyı geliştirmek üzere özel sektörle, üreticimizle, tüketicimizle el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmalarına etkin katkı sağlayacağız. Esnafımızı yıkıcı rekabetten korumak, ekonomik refahlarını temin etmek, finansman imkanlarından faydalanmalarını sağlamak üzere esnaf kuruluşlarımızla el birliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kooperatiflerimizin üretim ve ihracat kapasitelerini güçlendirmek adına farkındalık çalışmaları yapacak ve odak projeler geliştireceğiz."