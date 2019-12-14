HABER /  YEREL

Atatürk Havalimanı’nda sahibinden satılık yolcu uçağı

İhlas Haber Ajansı

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda park halinde bulunan Airbus A340 tipi uçak, sahibi tarafından internette 600 bin liradan satışa çıkarıldı.

Atatürk Havalimanı ticari uçuşlara kapanmasıyla birlikte uçuş özelliğini yitirmiş büyük ve küçük gövdeli uçaklara ev sahipliği yapıyor. Apronda kullanılmayacak şekilde parçaları sökülmüş halde duran 1995 model yolcu uçağı, bir ilan sitesi aracılığıyla satışa sunuldu.

Airbus A340 tipi hurda uçak, 600 bin liradan satışa çıkarıldı. İlanda, uçağın restorana çevrilebileceği, cafe, otel veya ev olarak da kullanılabileceği bilgisi yer alıyor.

Pazarlık yok son fiyat

Pazarlıksız ve takas kabul edilmeyeceği belirtilen 1995 model uçak nakliye masrafları hariç 600 bin liradan satışa sunuldu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Akar ve Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz açıklaması: Hakkımızı koruyoruz
Hayatında İlk defa satın aldığı otomobil kabusu oldu geceleri uyuyamıyorum
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu yeni partiye tepki
Hatice'nin sevilisi Ali Kemal Sarı ile olan fotoğrafı sosyal medyayı salladı!
İstanbul merkezli 9 ildeki sahte içki operasyonunda gözaltı sayısı 80'e yükseldi
Fenerbahçe'de Ozan Tufan parayı değil kaptanlığı seçti
ÖNCEKİ HABERLER
Gilaburunun faydaları neler böbrek taşını düşürüyor!
Ezequiel Lavezzi 34 yaşında futbola veda etti
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı 2 yeni uygulama 2020'de devreye alınıyor
Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim olun' çağrısı
İstanbul'da metro seferlerinde aksama
TOKİ 100 bin konut başvuru tarihi ne zaman kaç gün sürecek?
Yorumlar