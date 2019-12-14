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Galatasaray'dan Melo ve Ujfalusi'ye vefa

Galatasaray Kulübü, eski yıldızlar Felipe Melo ve Ujfalusi'ye bu akşamki Ankaragücü maçında plaket verileceğini açıkladı.

Galatasaray Kulübü, bir dönem sarı-kırmızılı formayı terleten Brezilyalı futbolcu Felipe Melo ve Ujfalusi'ye bu akşam oynanacak olan Ankaragücü maçında plaket verileceğini duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Eski oyuncularımızdan Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi, bu akşam oynanacak Ankaragücü maçı öncesi taraftarımızla bir araya gelecek ve eski sporcularımıza sağladıkları katkılar sebebiyle kulübümüz tarafından birer plaket verilecek."

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