Sudan'ın devrik lideri Ömer El Beşir'e iki yıl ceza verildi

SUDAN'ın Nisan ayında askeri darbe ile devrilen Devlet Başkanı Ömer El Beşir, 'yozlaşma ve kaçak döviz bulundurmaktan' suçlu bulundu. El Beşir iki yıl ıslahevi cezasına çarptırıldı.

Hâkim, 75 yaşındaki El Beşir'in yaşı sebebiyle hapishaneye değil, ıslahevine gönderilmesine karar verildiğini söyledi. Hâkim ayrıca Beşir tutuklandığında evinde bulunan milyonlarca Euro ve Sudan sterlinine de el konulması kararı verdi.

İnsanlığa karşı suç ve soykırım

Beşir'e Sudan dışında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından da savaş suçları ile insanlığa karşı suç işleme ve Darfur bölgesinde soykırım yapma suçlamaları yöneltiliyor.