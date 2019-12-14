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Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi çifte şok

Fenerbahçe'de Zajc ve Hasan Ali Kaldırım, DG Sivasspor maçının kadrosuna alınmadı.

Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Miha Zajc ve Hasan Ali Kaldırım, DG Sivasspor maçının kadrosuna alınmadı.

Miha Zajc ve ayağının altında ağrı hisseden Hasan Ali Kaldırım kafilede yok. Victor Moses da sakatlığından dolayı kafilede yer almadı.

İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor kafilesi
Altay, Harun, Sadık, Serdar, Zanka, Rami, Murat Sağlam, Isla, Jailson, Emre, Gustavo, Tolga, Tolgay, Ozan, Dirar, Ferdi, Kruse, Deniz, Rodrigues, Vedat, Mevlüt.

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