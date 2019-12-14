Cezaevi firarisi polise ateş edip kaçtı! Özel harekat devreye girdi

İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da polise ateş edip kaçan cezaevi firarisini yakalamak için operasyon düzenledi. Olay yerine çok sayıda özel harekat ekibi sevk edildi.

Açık cezaevi firarisi olduğu belirlenen bir kişinin evinde saklandığını belirleyen polis harekete geçti. Firariyi yakalamak için saklandığı eve giden polis, şüphelinin direnişiyle karşılaştı. Sokağı araç ve yaya trafiğine kapatan ekipler şahsı yakalamak için operasyon düzenledi. Ekiplerin cezaevi firarisini arama çalışması devam ediyor.

Annesinini yaraladı

Silahla ateş açan şüpheli, annesini yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat ekipleri de mahalleye geldi. Şüphelinin 2 yakını arbede sırasında gözaltına alındı.