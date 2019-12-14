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Olay yeri Gaziantep! 350 bin dolar çalan kadın ve torunu yakalandı

GAZİANTEP'te bir evden 350 bin dolar çaldığı öne sürülen kadın ile torunu, Osmaniye'de yakayı ele verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesi Çağdaş mahallesinde bir evden 350 bin dolar (yaklaşık 2 milyon lira) çalınması üzerine, özel bir ekip kurarak çalışma başlattı.

Evin yakınlarında bulunan çok sayıda güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin E.Ç. (54) ve torunu Y.Ç. (17) olduğunu belirledi.

Operasyonla yakalandılar

Zanlıların yakalanması için kent genelinde geniş çaplı araştırma yapan ekipler, şüphelilerin bir otomobille Osmaniye'ye gittiğini tespit etti. Osmaniye'de düzenlenen operasyonda yakalanan kadın ve torunu Gaziantep'e getirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç. tutuklandı, torunu Y.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bastonla yürüyebiliyor

Bu arada, güvenlik kamerası kayıtlarında hırsızlık yaptıktan sonra olay yerinden koşarak uzaklaştığı görülen E.Ç'nin, adliyeye götürülürken bastonla yürüdüğü gözlendi.

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