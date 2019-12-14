Meksika devrim kahramanı Zapata'nın tasviri olay oldu

MEKSİKA'da çiftçi sendikası üyesi bir grup, devrim kahramanı Emiliano Zapata'nın çıplak ve topuklu ayakkabı ile tasvir edildiği tablonun bulunduğu galeriye girerek resmin kaldırılmasını ve yakılmasını istedi.

Gösterilerde 2 kişi saldırıya uğradı, gazeteciler yaralandı. Olaya Meksika Cumhurbaşkanı el attı.

Resmin yakılmasını talep ettiler

Meksikalı sanatçı Fabian Chairez'ın devrim kahramanı Emiliano Zapata'yı bir at üzerinde çıplak ancak kafasında pembe bir fötr şapka ile ayağında topuklu ayakkabılarla tasvir ettiği resmin bulunduğu sanat galerisi salı günü saldırıya uğradı. Kendilerini Ulusal Tarım İşçileri Sendikası'nın bir parçası olarak nitelendiren protestocular, Mexico City'deki güzel sanatlar müzesine girerek tablonun kaldırılarak yakılmasını talep etti. Gösteri kısa zamanda şiddetlendi. Gösterilerde 2 kişi saldırıya uğrarken, bazı basın mensupları da yaralandı.

Cumhurbaşkanı olaya el attı

Ulusal Güzel Sanatlar ve Edebiyat Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada iki kişinin homofobik hakaretler eşliğinde saldırıya uğradığı belirtildi. Meksika Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador ise olaya ilişkin şunları kaydetti: Emiliano Zapata'nın bu tasviri tartışmalara yol açtı. Kültür Bakanlığı'ndan arabuluculuğun sağlanmasını talep ettim.