Bursa, Güney Koreli turistlerin çekim alanında

Otomotiv, tekstil, makine sanayii, gıda sanayi ve ihracat rakamlarıyla Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan Bursa, rotayı turizme çevirdi

Özellikle ikili ilişkilerle Güney Kore – Bursa arasında bir turizm hattı oluşturmayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güney Koreli medya fenomenleri ve önemli seyahat acentesi yöneticilerini Bursa’da ağırladı.

Bursa’nın turizm pastasından hak ettiği payı alabilmesi adına öncelikle kentin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal değerlerin en iyi şekilde tanıtılmasını hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, uluslararası fuarlarda boy göstermeye devam ediyor. Daha önce İstanbul, Hollanda, Cidde, Malezya, Çin, Avusturya ve Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore ve Katar’da Bursa’nın tanıtımı yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği bu kez Uzak Doğu’nun adalar ülkesi olan Japonya’da boy gösterdi. Bu yıl Japonya’nın Osaka kentinde gerçekleşen ve Japonya’nın en önemli turizm fuarı olan Tourism Expo Japan’a 150 binden fazla ziyaretçi katıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği Türkiye standındaki yerini alırken, 100’ün üstünde ülkeden bin 475 şirketin yer aldığı fuarda Bursa’nın değerleri büyük ilgi gördü. Uzak Doğulu acente ve tur operatörleriyle yapılan birebir görüşmelerde Bursa’nın tarihi, doğal ve turistik değerleri anlatıldı.

Güney Kore açılımı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin son dönemde üzerinde en fazla durduğu turizm rotalarından biri de Güney Kore. İlk olarak Güney Koreli sosyal medya fenomenlerini Bursa’da ağırlayıp, onlara kentin tüm doğal ve turistik yerlerini gezdiren Büyükşehir Belediyesi daha sonra Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği ve Turizm Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu işbirliğinde Güney Kore’nin başkenti Seul’a gidip, Güney Koreli yatırımcılar, turizmciler, tanıtım ajansları ve gazetecilere çeşitli temaslarda bulunmuştu. Bursa ile Güney Kore arasındaki temaslar bununla da sınırlı kalmazken, Güney Kore’nin en büyük 5 tur operatörünün de aralarında bulunduğu 9 seyahat acentesi yöneticisi Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa’da ağırlandı. Uludağ, Gölyazı, Arkeopark, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, İznik ve

Cumalıkızık başta olmak üzere kentin bütün turistik alanları Güney Koreli turizmcilere gezdirildi.

Tarihsel bağımız var

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Türkiye ve Güney Kore arasındaki tarihsel bağı avantaja dönüştürüp, özellikle Bursa turizmine artı değer sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi ve TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu işbirliğiyle Güney Kore’ye yönelik bir hamle başlattıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Her iki ülke ve şehirlerin bu ilişkilerle karşılıklı fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Bu manada daha önce arkadaşlarımız oraya gitti. Güney Kore’den gelen turizmcileri Bursa’da ağırladık. Güney Kore ile tarihsel bir bağımız var. İki ülke arasında ciddi bir dostluk var. Çünkü bizim atalarımız, dedelerimiz Güney Kore’nin esenliği için şehit oldu. Orada 1100 civarında şehidimiz var. İki ülkenin turizm başta olmak üzere birçok konuda yakınlaşmasını temin etmenin derdi ve heyecanı içindeyiz. Birkaç yıl içinde bu projenin meyvelerini vereceğine inanıyorum” dedi.

Konaklamayı artırmalıyız

Bursa’nın gelecek vizyonunu turizm olarak belirlediklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş,

Uludağ’dan sahillere, tarihi kültürel mirastan doğal kaynaklara kadar Bursa’nın değerlerini en iyi şekilde kullanacaklarını söyledi. Turizm odaklı yatırımlara ağırlık verdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Turizmde konuklama ortalamamız 1.9 gece. Bunu mutlaka 3,5- 4’lere taşımamız lazım. Osmanlı şehriyiz, farklı medeniyetlerin izlerini hala taşıyan şehiriz. Yemek kültürü, sosyal kültürel yapı, tarihsel özelliklerin tamamını turizm çatısı altında bütün dünya ile buluşturmanın derdindeyiz. Ciddi fuarlarda boy gösteriyoruz. 17 ilçeyi de hesaba katmak zorundayız çünkü hepsinin ayrı ayrı değeri var. Mudanya Güzelyalı ve Kumyaka marinaları oluşturacağız. Mudanya’nın saklı cenneti Tirilye’yi tekrar ayağa kaldırmamız gerek. Gölyazı ciddi bir turizm markası olacak” diye konuştu.