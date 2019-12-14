Fatih Terim: Başta ben hatalıyım

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Ankaragücü karşısında 2-2 berabere biten karşılaşmayı kendilerine 'yakıştıramadığını' belirtti.

Süper Lig'de Cemal Usta sezonun 15. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı ve son 20 dakika 10 kişi oynayan Ankaragücü'ne karşı 2-0 üstün götürdüğü maçtan, son 3 dakikada yediği 2 golle 1 puanla ayrıldı.

"Ne tekniğini ne de taktiğini konuşabiliriz"

Sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, 2-2 berabere kaldıkları Ankaragücü maçını değerlendirdi. Terim, 10 küsur gol pozisyonuna girip, 10 kişilik Ankaragücü'nü yenememelerinin taktik ve teknik açıklamasının olmadığını belirtti ve şunları söyledi:

"Oyuncuların açıklamasından haberim yok. Ne dediler onu da bilmiyorum. Ne dedilerse onu sonradan öğrenip durum değerlendirmesi yapacağım. "

"Skoru nasıl değerlendireyim? 3 gün içerisinde 2. maça çıktık. İyi de oynadık. Oyunun hakimiydik. 2-0 öne geçtik. 10 kişiye karşı 2-2 olduğuna göre yapacak bir şey yok. Başta ben hatalıyım. Kusur benim. Bu oyunun ne tekniğini ne de taktiğini konuşmanın manası yok. 10 küsur gol pozisyonumuz var. "

"Üzgünüm doğal olarak. 3 puan alıp bunu bir başlangıç yapıp, diğer süreçleri ve maçları da düşünmek vardı. Yakışmadı bize."