Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kanal İstanbul Projesine ilişkin son dakika açıklaması yaptı. Kurum, "Ülkemiz için olduğu kadar dünyamız için de önemli bir proje. İstanbul'un ÇED sürecinde sona yaklaştık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna çılgın proje olarak duyurduğu ve çalışmalarına 2011 yılında başlanan Kanal İstanbul projesinin son durumuyla ilgili açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Ülkemiz için olduğu kadar dünyamız için de önemli bir proje. Kanal İstanbul, Boğaziçi'ni koruma, kurtarma projesidir. Boğaz'ın özgürlük projesidir. İstanbul'un ÇED sürecinde sona yaklaştık" ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un açıklamaları şu şekilde;

Kanal İstanbul, Boğaziçi'ni koruma, kurtarma projesidir. Boğaz'ın özgürlük projesidir. Kanal İstanbul'u, kıyı yapıları, yat limanları, konteyner limanları, lojistik merkezleriyle ülkemizin geleceği için son derece önemli bir proje olarak görüyoruz. Ülkemiz için olduğu kadar, dünya için de çok önemli bir proje olan Kanal İstanbul'un ÇED sürecinde sona yaklaştık.

"Çevre hassasiyetini en üst düzeyde tutuğumuz bir proje"

Projemizi, çevre hassasiyetini en üst düzeyde tutarak yürüttüğümüzü altını çizerek belirtmek isterim. Boğaziçi kesinlikle imara açılmıyor. Boğaziçi'nin tarihi ve doğal dokusu ve siluetini koruyoruz. Yeşil alanları arttırıyoruz. Boğaz'da kaçak yapılaşmayla hep birlikte mücadele etmeliyiz. Bu konu, yerel idarelerin çözebileceği bir sorun olmanın ötesine geçmiş, ulusal bir sorun haline gelmiştir.

İBB başkanı İmamoğlu projeye karşı çıkıyor

Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin yaptığı açıklamalarda projeye karşı çıktığını belirten İmamoğlu, "Kanal İstanbul konusu İstanbul'un gündemi değil. İstanbul'un böyle bir önceliği olmadığı gibi bir trajik durum yaratacağı net. Kanal İstanbul demek 1, 5 milyar metre küp toprak hareketi demek. On binlerce hareket, bir ada oluşturuyorsunuz, planları Marmara'ya ada yapmaktı. Burası deprem kuşağı. Deprem kuşağına ada yapmaktan bahsediyorlar. Dubai çölde kurulmuş bir kent. Burası İstanbul. Dünyanın en güzel şehri. Bu şehirle oynamayın. Bu yanlış bir iştir. Heyelan riskinden mi, fay hattından mı, güvensiz ada oluşumundan mı bahsetsem" demişti.