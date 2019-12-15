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AK Parti'de süreç başladı! 50'de fazla başkan istifa ettirildi

Kongre sürecine giren AK Parti'de 10 il başkanı ile 50'den fazla ilçe başkanı istifa ettirildi. Bu istifaların devam edeceği ve kadroların üçte birinin değişeceği belirtiliyor. İl kongrelerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı belirtilirken, kongre sürecinde kullanılacak sloganlar da belli olmaya başladı.

AK Parti'nin 7'inci Olağan Büyük Kongre süreci kapsamında delege seçimleri bugün tamamlanıyor. Ocak ayının ikinci haftasından itibaren ilçe kongrelerinin başlatılması ve 6 ayda bitirilmesi planlanıyor. Parti yönetimi, 2020 sonu itibarıyla tüm ilçe ve il kongrelerini tamamlayıp, 2020 sonu ya da 2021 başında 7. Olağan Büyük Kongre'yi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Slogan belli oldu

AK Parti'nin kongre sürecinde, kullanılacak sloganlar da belli olmaya başladı. "AK Parti'nin sahibi millettir" sloganı ile yola çıkan AK Parti yönetimi, il kongrelerinin büyük bölümüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılmasının planlandığını dile getirdi.

İstifalar peş peşe geldi

Kongre sürecine girildikten sonra bugüne kadar Adana, Kütahya, Manisa, Kırşehir, Amasya, Siirt, Iğdır, Balıkesir, Çanakkale ve Artvin olmak üzere 10 il başkanı istifa etti. AK Parti kaynakları, 50'den fazla ilçe başkanının istifa ettirildiği bilgisini verdi. Parti yönetimi, istifaların devam edeceğini ve kadroların üçte birinin değişmesinin beklendiğini dile getirdi.

Mutfak çeşitlenecek

AK Parti kurmayları "Genellikle kadrolarımızın üçte biri oranında değişiklik oluyor. Bu sefer de aynısı olabilir diye bekleyebiliriz. Yüzde 50'nin üzerine talip olan bir hareket olarak, toplumun her kesiminin temsilini sağlayacak şekilde kadroları çeşitlendireceğiz. Türkiye mozaiğinin mutfağa yansımasını sağlayacağız" değerlendirmesini yaptı.

Ayrıca AK Parti üyelerinin de karar alma süreçlerine katılımını sağlamak için, yeni bir sistem kurgulanıyor. Bu kapsamda, partinin atacağı adımlarda ve alınacak kararlarda gerektiği zaman üyelerin görüşlerinin alınacağı bir sistem hayata geçirilecek.

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