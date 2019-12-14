Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı açıldı

Konferans salonunda Türk ve Katarlı personelle bir araya gelen Bakan Akar, sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının selamlarını ileterek başladı. İki ülke arasındaki dostluğa dikkati çeken Bakan Akar, “Biz kara gün dostuyuz” diye konuştu.