Ahmet Davutoğlu 'Şehir Üniversitesi' tartışmasıyla neyi hedefledi?

Yeni parti kurma hazırlığıyla Ak Parti'den bağlarını koparan Ahmet Davutoğlu'nun merkezinde yer aldığı Şehir Üniversitesi tartışması canlı yayında tekrar ele alındı. Bu tartışmanın zamanlamasına dikkat çekilen programda, Davutoğlu'nun yeni parti kurma çalışmalarının arefesinde, aradığı mağduriyet algısının oluşturulduğuna dikkat çekildi.

Haber Global ekranlarında Erdoğan Aktaş'ın moderatörlüğünde izleyiciyle buluşan 'Eşit Ağırlık' programında Şehir Üniversitesi tartışması ve yeni partilerin mevcut siyaseti nasıl etkileyeceğine ilişkin

görüşler paylaşıldı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın katıldığı canlı yayında Ahmet Davutoğlu'nun 'Şehir Üniversitesi' tartışmalarıyla birlikte neyi hedeflediği açıkça ortaya konuldu.

Özışık, kamuoyunda özellikle muhalif kesimlerce sıklıkla dile getirilen Ahmet Davutoğlu'nun Erdoğan'dan habersiz böyle bir devir işlemi gerçekleştiremeyeceğine ilişkin söylemleri verdiği örneklerle çürüttü.

Davutoğlu bunu daha önce de yaptı

Davutoğlu'nun Ak Parti'de başbakanlık koltuğuna oturduğu dönemlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan habersiz işler çevirdiğine vurgu yapan Hadi Özışık, hatta Süleyman Soylu'nun bile o dönemde sırf bu yüzden neredeyse Ak Parti ile bağlarını koparma noktasına geldiğini hatırlattı.

Mağduriyet algısı oluşturma çabası

Ahmet Davutoğlu'nun Ak Parti'den ayrılmadan önce siyasi çalışmalarına başladığına dikkat çeken Özışık, kendisinin kullanabileceği bir mağduriyet arayışı içinde olduğunu kaydetti. Bunu da 'Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu üniversite cezalandırılıyor' algısıyla yapma gayreti içinde olduğuna vurgu yaptı.

'Erdoğan'ın her şeyden haberi var'

Programın bir diğer konuğu gazeteci İsmail Saymaz ise konuya ilişkin görüşlerini açıklarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Şehir Üniversitesi' meselesinin Davutoğlu tarafından devir işlemine dönüştürülmesinden haberdar olmadığına inanmadığını, 'Erdoğan'ın her şeyden haberi var bundan mı yok' sözleriyle özetledi.