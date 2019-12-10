HABER /  EKONOMİ

Borsa günü düşüşle tamamladı

Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,71 değer kaybıyla 108.011,45 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 774,61 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 1,38 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,79 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 3,12 ile orman, kağıt, basım oldu.

Analistler, yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Fed'in yılın son toplantısında faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 ve 111.200 seviyelerinin direnç, 106.400'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekimde 1 milyar 600 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel tepkisi
Ahmet Davutoğlu 'Şehir Üniversitesi' tartışmasıyla neyi hedefledi?
2019 Nobel ödülleri protestolar gölgesinde sahiplerini buldu
Fatih Terim: 'Böylesini hayatımda yaşamadım'
Fahrettin Altun'dan Orhan Pamuk iddialarına yanıt
Bakoyannis: Türkiye ile savaşa girersek yalnız kalırız
ÖNCEKİ HABERLER
Meteoroloji turuncu alarmı ne demek? Muğla ve Burdur için turuncu alarm
ABD'den eski Suudi İstanbul Başkonsolosuna Cemal Kaşıkçı yaptırımı
Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na silahlı saldırı
İzmir'de feci ölüm Yaktığı ateşin üzerine düşüp öldü
THY kasımda yüzde 82,3 doluluğa ulaştı
Asgari Ücret komisyonu ikinci görüşmesi! Bu rakamın altında olmaz
Yorumlar