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Beton mikserine çarpan otomobildeki çift feci şekilde öldü

Demirören Haber Ajansı

İZMİR-İstanbul Otoyolu'nun Soma gişelerinde, park halinde bulunan beton mikserine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Kerim Sevim (73) ile eşi Cavidan Sevim (69) hayatını kaybetti.

İzmir'den İstanbul'a giden Mehmet Kerim Sevim yönetimindeki 34 Y 6514 plakalı otomobil, Manisa'nın Soma ilçesi gişeleri girişindeki emniyet şeridinde, park halinde bulunan 45 YB 7904 plakalı beton mikserine arkadan çarptı.

Kazada hurdaya dönen otomobilde, sürücü Sevim'in eşi Cavidan Sevim olay yerinde hayatını kaybetti. Sıkıştığı otomobilden ağır yaralı olarak çıkartılan Mehmet Kerim Sevim de kaldırıldığı Savaştepe Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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