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Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticisi TEMSA üretimi durdu!

TÜRKİYE'nin önde gelen otobüs üreticilerinden TEMSA, 23 Aralık'a kadar üretimi durdurdu.

Dünya gazetesinden Aysel Yücel'in haberine göre, otobüs ve midibüs üreticisi TEMSA, 23 Aralık'a kadar üretimi durdurdu.

Şirketin yaşadığı mali sıkıntı nedeniyle böyle bir karar aldığı, bu süreçte fabrikada stok sayımı yapılacağı belirtildi. 

Yılda 10 bin adet araç üretiyor

1968 yılında kurulan ve 1987'den beri Adana'da bulunan 510 bin metrekarelik üretim tesisinde faaliyetleri sürdüren TEMSA, yılda 10 binin üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon üretiyor.

TEMSA, Türkiye dışında, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya gibi önde gelen ekonomilerdeki önemli pazarların da yer aldığı dünya çapında 70'e yakın ülkede faaliyet gösteriyor. 

TEMSA kimin?

Hacı Ömer Sabancı Holding (SA) çatısı altındaki şirketlerden otobüs üreticisi Temsa satılmıştı. Otobüs, midibüs ve hafif kamyon üretimi yapan Temsa Ulaşım Araçları 182 milyon 693 bin TL'ye İsviçre merkezli True Value Capital Partners’a satılmıştı. Satış anlaşmasına göre 825 milyon TL şirket değeri üzerinden borç ve nakit düzenlemeleri yapıldıktan sonra 375 milyon TL hisse değeri karşılığında devir gerçekleştirilmişti.

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