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2019 yılında Twitter'da en çok konuşulan takım Galatasaray oldu

Anadolu Ajansı

Sosyal medya uygulaması Twitter'da 2019 yılının en çok konuşulan takımı Galatasaray oldu.

Yapılan açıklamada, Twitter'ın sporda 2019 yılında en fazla etkileşim alan takımları duyurduğu belirtildi. Galatasaray'ın yıl boyunca en fazla etkileşim alan takım olduğu, en fazla etiketin de  #bugüngünlerdengalatasaray etiketiyle yapıldığı aktarıldı.

2019 yılında en çok beğenilen tweetinin ise A Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Merih Demiral'ın Fransa maçından sonra paylaştığı "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" mesajı olduğu aktarıldı.

Kadın milli sporcuların da 2019'da Twitter'da ses getirdiği ifade edildi. Milli tekvandocu İrem Yaman'ın dünya şampiyonu olduğunu ilan ettiği tweetinin 2019'da en çok konuşulan 4. tweet olduğu kaydedildi.

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