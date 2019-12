Çin'de 500 yıllık yumurtalar kırılmamış halde bulundu

Çin'in Siçuan bölgesinde bir küpte en az 500 yaşında olduğu belirlenen yumurtalar bulundu.

Ming Hanedanı'na (1368-1644) ait bir mezarda bulunan küpteki yumurtalar, pirincin içinde muhafaza edilerek en az 500 yıl kırılmadan kalabildi.

Guang'an Şehir Müzesi Müdürü Tang Yunmei, "1501'de ölen Yang Ming ve iki eşine ait mezarın, içerideki ısının ve nem oranının değişmeyecek biçimde inşa edilmiş olması da yumurtaların kırılmadan kalmasında etkili oldu" dedi.

