Şeyma Subaşı namazı bıraktın mı sorusuna yanıtı ile dillerde

Şeyma Subaşı para kazanmak için açtığı Youtube kanalında yaptığı itiraflarla gündemde. Parayı tükettiği için kafesini kapatacağını duyuran Şeyma Subaşı namaz sorusuna verdiği yanıtla konuşuldu.

Acun Ilıcalı ile evliliği bir yıl süren Şeyma Subaşı, aldığı yüklü tazminata rağmen geçim derdine düştü. Bebek'te açtığı kafenin kepenklerini indirme kararı alan Şeyma Subaşı, kirasının çok yüksek olduğunu ve işlerin iyi gitmediğini itiraf etti.

Şeyma Subaşı, takipçilerinden gelen 'Namaz kılıyorum demiştin, bıraktın mı' sorusuna verdiği yanıtla ile medyaya haber oldu. İşte o sözleri:

-"Bu çok uç noktalar gibi görünüyor bence de. Çok ağladım. Benim ailem, beş vakit namazında insanlar. Annem hayatında ağzına içki sürmemiş. Biz akrabaları çok dindar bir aileyiz. Hiç öyle göstermesem de. Ben Allah’a çok inancı olan biriyim. Melisa’yı da öyle yapıyorum.

Doğuma namaz kılarak gittim



O dönem çok ağladım üzüldüm, çok Allah’a sığındım. Yarı Kur'an bitirdim, Kur'an-ı okudum. Bu kalple alakalı olan bir şey. Namaza başladım, içki içmiyordum. Bu kadar karnım vardı abdest alıyordum. Son iki haftamda oturarak namaz kılıyordum. Namaz kılarak doğuma gittim.

Hayat şartlarından namaz kılamıyorum

Çok yorum yapacaklar biliyorum. Hayat şartları, bulunduğumuz durum, bu hayat; namaz kılamıyor oldum. Allah inşallah nasip eder tekrar. Her sabah teşekkür ederim Allah'ım diyen bir insanım."