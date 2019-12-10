Beğendiğiniz liderler kimler diye soruldu! Erdoğan sadece onun ismini verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Dünya İnsan Hakları kapsamında Ankara'da düzenlenen etkinlikte son dakika açıklamalar. Erdoğan, "Dünya tarihinde beğendiğiniz liderler kimler?" sorusuna "Tek önderimiz sevgili Peygamberimizdir." diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen 'Her İnsan Bir Dünya' temalı programda dikkat çeken açıklamlar yaptı.

Erdoğan, "Dünya tarihinde beğendiğiniz liderler kimler? Sizin zihin dünyanızı inşa etmenizde örnek aldığınız düşünürler, mütefekkirler kimlerdir?" sorusuna "Bizim için önder, rehber diye baktığımız zaman geçmişten bugüne dediğimizde tek önderimiz sevgili Peygamberimizdir." diye yanıt verdi.

Erdoğan, "Dün açıklanan Birleşmiş Milletler İnsani gelişim endeksinde Türkiye artık çok yüksek insani gelişme kategorisinde yer alıyor. Hep önce insan demeye insanı yaşat ki devlet yaşasın demeye devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

"İnsanlığa örnek oluyoruz"

-İnsan hakları talepleri aslında bize uzak veya yabancı değildir. Dikkat ederseniz bu konudaki en büyük mücadeleler insana en büyük zulümlerin yapıldığı yerlerde yapılmıştır. Dünyada nerede hakkı hukuku ihlal edilen insan varsa biz onların yanında yer aldık ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu onurlu duruşumuzla insanlığa örnek oluyoruz. Ülkemizin meşru terörle mücadele hakkını insan hakları başlığı altında eleştirenlerin geçmişinde her türlü utanç verici leke mevcuttur.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın"

-Allah katında en kıymetli olanınız ondan en çok korkanınızdır. Bu konuda ecdadımız da tüm insanlığa ışık tutan tavsiyeleri ile öne çıkmaktadır. Bugünkü batının geçmişi en ağır insan hakları ihlalleri doludur. Terörle mücadelemizi insan hakları diye eleştirenlerin geçmişi soykırımlarla dolu. Halbuki bizim böyle bir ayıbımız yok. İnsan hakları alanındaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Dün açıklanan Birleşmiş Milletler İnsani gelişim endeksinde Türkiye artık çok yüksek insani gelişme kategorisinde yer alıyor.

Hep önce insan demeye 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' demeye devam edeceğiz.

"Hak hukuk adalet bu 3 kavram bizim olmazsa olmazımızdır"

-Ülkemizin mücadelesini insan hakları kisvesiyle eleştirenlerin geçmişinde her türlü leke var. Hak hukuk adalet bu 3 kavram bizim olmazsa olmazımızdır. Bir liderin de dikkat etmesi gereken konu budur. Bu 3 kavramda adeta insanlığın tüm meseleleri saklı bunları halletmemiz gerekiyor. Ekonomik boyutta da alınan mesafeler çok açık net ortada. Israrla hep söylediğimiz Türkiye'yi dünyada ilk 10'un içine sokmak istiyoruz.

"Sizin zihin dünyanızı inşa etmenizde örnek aldığınız düşünürler, liderler, ön açıcı isimler kimler?"

-Çok zor bir soru sordun. Bunların altından kalkmak kolay değil. Her şeyden önce bizim için önder, rehber baktığımız zaman geçmişten bugüne dediğimizde, tek önderimiz, tek rehberimiz sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dır.

Hak, hukuk, adalet dediğimiz zaman her şey onda var. Adaletin de timsali olarak Hazreti Ömer çok çok önemli. Hazreti Ömer çok büyük önem arz ediyor. Şöyle çağımıza doğru yaklaştıkça Osmanlı'da Selçuklu'da örnek liderlerimiz var. Cumhuriyetimizin kuruluşunda aynı şekilde Gazi'nin önemi var.

"Avrupa'da lider krizi var"

Avrupa'da şu anda ciddi manada bir lider krizi, boşluğu var. 'Avrupa'da şu lider örnektir' diyebilecek cesareti bulamıyorum.

Türkiye Suriye’den ne zaman çıkacak?

“Suriye'den ne zaman çıkacaksınız diye soruyorlar. Siz ne zaman çıkarsanız, biz teröristlerden orayı ne zaman temizlersek o zaman çıkacağız.

Türkiye Libya'ya asker gönderecek mi?

Kazan - kazan esasına dayalı olarak biz Akdeniz'deki tüm kıyıdaş ülkelerle birlikte her türlü adımı atabiliriz. Ancak 'hepsi benim olsun'... Hayır bu mantıkla olmaz. Bu noktada da biz kıyıdaş ülkelere bunların bilgilerini sürekli gönderiyoruz. Talep olursa Libya'ya hele hele böyle bir güvenlik anlaşmasını da imzaladıktan asker gönderebiliriz. Zaten önümüzde de herhangi bir engel söz konusu değildir.