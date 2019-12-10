Saygı Öztürk'ten yeni parti kulisi: Cuma günü kuruluyor Davutoğlu konuşacak

Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisini Cuma günü açıklayacak.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün iddiasına göre tüzük ve program hazır ancak parti ismi henüz net değil. En geç Perşembe günü netleşecek isimden hemen sonra Ahmet Davutoğlu kameralar karşısına geçecek ve Cuma günü belgeler İçişleri Bakanlığı'na teslim edilecek.

Davutoğlu kapsamlı açıklama yapacak

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun A takımında olduğu belirtilen AK Parti'nin eski Genel Başkan Yardımcılığı yapan Doç. Dr. Selçuk Özdağ Partinin kuruluş çalışmalarının Cuma günü tamamlamış olacağını, genel başkan Ahmet Davutoğlu'nun öğleden sonra kapsamlı açıklamalarda bulunacağını belirtti.

Diğer siyasi partilerden farkını anlatacak

Ahmet Davutoğlu'nun kurmayı kararlaştırdığı yeni parti için son aşamaya gelindi. Cuma günü Davutoğlu niçin ayrı bir siyasi parti kurduklarını, partinin diğer siyasi partilerden farkını anlatacak.

“Bizim parti” ismi öne çıktı

81 il'den 130 kurucunun yer aldığı yeni partinin isminin “Bizim Parti”, “Bir Parti” olması üzerinde duruldu. Daha çok “Bizim parti” ismi öne çıktı. Ancak yeni gelen bazı öneriler üzerine partinin ismi en geç Perşembe günü netleşecek.