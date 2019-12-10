AİHM Gezi davası sanığı Osman Kavala hakkında ihlal kararı verdi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 770 gündür cezaevindeki Gezi Parkı davası sanığı işadamı Osman Kavala'nın başvurusu ile ilgili ihlal kararı verdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), iş insanı ve insan hakları savunucusu Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına karar verdi. ​Mahkeme karara gerekçe olarak 'Kavala’nın makul şüphe olmadan tutuklanmasını' ve 'Anayasa Mahkemesi’nin dosyayı makul sürede incelememesini' gösterdi.

"Tutukluluk bir hak ihlali"

AİHM, Kavala'nın tutukluluğunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5-1, 5-4 ve 18. maddelerine aykırı olduğunu belirterek, tutukluluğun bir hak ihlali olduğuna karar verdi.

Ne olmuştu?

Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, 18 Ekim 2017'de Antep'te Goethe Enstitüsü ile birlikte gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin toplantısından döndüğü sırada İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Osman Kavala ile birlikte 16 kişinin ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı "Gezi davası" 24-25 Haziran 2019'da başladı.

16 Kasım 2018'de Osman Kavala'nın dosyasıyla bağlantılı olduğu düşünülen operasyonla sivil toplum çalışanları ve akademisyenlere yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. 12 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, Helsinki Yurttaşlar Derneği Üyesi Yiğit Aksakoğlu ise tutuklandı. Aksakoğlu ilk duruşmada tahliye edildi. Kavala'nın yargılandığı davanın bir sonraki duruşması 24-25 Aralık'ta görülecek.