HABER /  SPOR

Amatör futbolcu Okan Kartal silahlı saldırıda öldü

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'in Bergama ilçesinde, arkadaşıyla yolda yürüdüğü sırada tabancayla ateş açılan amatör futbolcu Okan Kartal (23), yaşamını yitirdi. Hafif ticari araçtan silahı ateşleyen Hüseyin K. (30) ile yanındaki Anıl K., gözaltına alındı.

Olay, dün akşam, Bergama'ya bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Suna Caddesi'nde yürüyen Sertaç S. (26) ve arkadaşı Okan Kartal'a, iddiaya göre, 35 KD 6656 plakalı hafif ticari aracın içinden, Hüseyin K. tarafından tabancayla 8 el ateş edildi.

Kanlar içinde yere yığıldı
Saldırıda Sertaç S., yaralanmazken, Kartal ise vücudunun çeşitli yerlerine kurşunların isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Kartal, olay yerinde yaşamını yitirdi. Bir dönem Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Bergama Belediyespor'un altyapısında futbol oynayan Okan Kartal'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 

İki kişi gözaltına alındı
Saldırıyla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Araç içinden silahı ateşleyen Hüseyin K. ile yanındaki Anıl K., kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Sertaç S. ile Hüseyin K.'nin daha önce emniyete gidip, birbirinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
AİHM'den Osman Kavala kararı: Derhal serbest bırakılmalı
Alparslan Kuytul'dan 15 Temmuz açıklaması! Hayırlı olsun dedi mi? 
Galatasaray’ın PSG maçı kamp kadrosu açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel tepkisi
Fitch 5 belediyenin kredi notunu yükseltti: Bursa da listede
Ahmet Davutoğlu Erdoğan'dan ne istedi intikam için mi parti kuruyor?
ÖNCEKİ HABERLER
AÖF sınav yerleri belli oldu mu 2019 sınav yeri sorgulaması
Meteorolojiden kırmızı kodlu ilk uyarı! Antalya ve çevresinde şiddetli yağış bekleniyor
Tavuk ve et suyu çorbasının bir faydası daha çıktı
Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu
Siirt bıttımı altın fiyatını geçti! İç piyasada 150 lira dış piyasada 200 lira
Mahmut Tuncer aslen nereli kaç yaşında Mahmut Tuncer'in eşi kimdir?
Yorumlar