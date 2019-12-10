Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Basın yayın organlarında çıkan dedikodular yüzünden vatandaş nüfus müdürlüklerine akın etmişti. Batman Nüfus Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Batman'ın Kozluk İlçe Nüfus Müdürlüğü, son zamanlarda bazı basın yayın organları ile sosyal medyada 2020 yılında T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi, değerli kağıt ve harç bedellerinde yüksek artışlar olacağı, nüfus cüzdanı ve eski sürücü belgelerinin 2020 yılından itibaren geçerli olmayacağı, sürücü belgelerinin yenilenmesi için sağlık kurulu raporu isteneceği ve bu nedenle belgelerin değiştirilmesi gerektiği şeklinde asılsız haberler çıktığını ve vatandaşların bu asılsız haberlere itibar etmemeleri gerektiği duyurusu yapıldı.

Asılsız haberlere itibar etmeyin

Kozluk İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedellerinin her yıl olduğu gibi 2020 yılı içerisinde de yeniden değerleme oranında artış yapılarak güncelleneceği, halen kullanılmakta olan nüfus cüzdanlarının T.C. kimlik kartı alınıncaya kadar geçerli olduğu, sürücü belgeleri için mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmadan yenileme işlemlerine devam edileceği, vatandaşlarımızın asılsız haberlere itibar etmemeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.