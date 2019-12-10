Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa'da yaşanan soykırımı inkar eden Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü'nün verilmesine tepki gösterek, "Nobel Edebiyat Ödülü'nün ırkçı bir şahsa verilmesi, insan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesinden başka hiçbir anlam taşımayacaktır." dedi

Sırp savaş suçlularını savunan Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilecek olan Nobel Edebiyat Ödülü ile ilgili tartışmalar sürüyor. Srebrenitsa'da yaşanan soykırımı inkar eden yazar Handke'ye Nobel ödülü verilecek olması tepki çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Nobel Edebiyat Ödülü'nün ırkçı bir şahsa verilmesi, insan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesinden başka hiçbir anlam taşımayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, "Suriye’deki milyonlarca insanın feryadını 9 yıldır duymazdan gelen uluslararası toplum, bu suskunluğuyla en büyük darbeyi İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer alan değerlere vurmuştur." ifadesini kullandı.

İsveç Kraliyet Akademisi eski üyesinden boykot

Öte yandan Nobel ödüllerini dağıtan İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi eski Sekreteri Peter Englund, edebiyat ödülünün Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilecek olması nedeniyle bu yılki Nobel ödüllerini boykot edeceğini açıkladı ve gerekçe olarak da Handke'nin Sırbistan'ın savaş suçları işlemiş olan eski lideri Slobodan Miloseviç'e açık şekilde verdiği desteği gösterdi.

Nobel ödüllü yazar Handke'den Srebrenitsa sorularına küstah yanıt

Nobel Edebiyat Ödülü'nü almak üzere geldiği İsveç'in başkenti Stockholm'de Kraliyet Akademisi'nde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"Dışkılı tuvalet kağıdını tercih ettiğimi söylemek istiyorum"

Srebrenitsa'da yaşanan soykırımı inkar ettiği ve Sırp savaş suçlularını savunduğu yönündeki sorulara sinirlenen Handke, "Son 8-9 haftada okuyuculardan birçok harika mektup aldım. Bunlardan biri isimsiz bir mektuptu ve üzerinde bir tür dışkı kalıntısı olan tuvalet kağıdı içeriyordu. Bu tür sorular soran gazetecilere boş sorularınız için isimsiz gönderilen dışkılı tuvalet kağıdını tercih ettiğimi söylemek istiyorum." ifadesini kullandı.

Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen Avusturyalı yazar Peter Handke, Srebrenitsa soykırımı ile ilgili soru soran gazetecileri aşağılayarak, soykırımı bir kez daha inkar etti.

"Soykırım" yerine "kardeş cinayeti" dedi

İsveç devlet televizyonu SVT'ye de röportaj veren Handke, Srebrenitsa'da gerçekleşen soykırım için "kardeş cinayeti" ifadesini kullanmayı tercih etti.

Handke, daha önce çok dinli Yugoslavya'da "kardeş" olarak yaşayan insanların bu durumuna "göreceli" olarak yaklaştığını belirtti.

Göreceli yaklaşımın soykırımı inkar etmek olmadığını savunan Handke, "Benim için yaşanan 'kardeş cinayeti'. Eğer insanlar buna 'soykırım' diyorsa neden olmasın." diye konuştu.

Bu arada, Nobel Ödülleri'nin sahiplerine taktim edileceği 10 Aralık'ta Stockholm'de yazara ödül veren İsveç Kraliyet Akademisi'ne yönelik büyük bir protesto organize ediliyor. Ülkede yaşayan Bosnalı STK'lerin hazırladığı gösteriye büyük katılım gerçekleşmesi bekleniyor.

Handke'nin Sırp hayranlığı

Lahey'deki uluslararası mahkemede savaş suçlarından ve soykırımdan yargılandığı sırada hayatını kaybeden eski Sırp lider Slobodan Milosevic'in büyük bir hayranı olarak tanınan Handke, Kosova'daki savaş devam ederken yayınladığı bir makalesinde de "Sırpları destekliyorsanız, ayağa kalkın." ifadelerini kullanmıştı.

Saraybosna'daki Müslüman Boşnakların "kendi kendilerini öldürdüklerini ve suçu Sırplara attıklarını" savunan Handke, Sırpların Srebrenitsa'da soykırım yaptığına asla inanmadığını ifade etmişti.

Handke, eski Sırp lider Milosevic'e de cezaevinde ziyarette bulunmuş, lehine tanıklık etmek için girişimler yapmıştı.

Milosevic'in 2006'daki cenazesine de katılan Handke, burada yaptığı konuşmada, "Yugoslavya için, Sırbistan için, Slobodan Milosevic için buradayım." demişti.