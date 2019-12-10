Mesut Özil'den 7 milyon sağlığa 7 milyon spora

Mesut Özil, Zonguldak'ta Devrek Stadı’nın yanına 3 katlı Futbol Akademisi yaptırmak için 7 milyon TL yatırım yaptı. Mesut’un Devrek Devlet Hastanesi’nin temeli için de 7 milyon TL bağış yaptığı ortaya çıktı.

Futbol hayatına İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'da devam eden Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil oynadığı futbolunun yanı sıra yaptığı bağışlarla da gönüllere taht kurmaya devam ediyor.

Başarılı futbolcu, başta çocuklar olmak üzere çok sayıda kişiye yardım ediyor. Haftada 415 bin euro kazanan Müslüman süper yıldız, dünyadaki açlık, hastalık ve evsizlik ile mücadele ediyor.

Mesut, evlendiği gün Türkiye’deki 16 mülteci kampında yaşayan 100 bin insanın yemek masraflarını karşılamıştı. Yardımsever Özil’in, memleketi Zonguldak Devrek’te de 2 önemli projede katkısı olduğu ortaya çıktı.

Futbol akademisi Mayıs ayında bitecek

Akşam'ın haberine göre; Mesut, 2017 yılında Zonguldak’ın Devrek ilçesine Futbol akademisi yapma kararı aldı ve bunu yetkililerle paylaştı. Ancak bu inşaat konusunda bazı sorunlar yaşandı. Yardımsever oyuncunun avukatı geçtiğimiz ay Devrek’e giderek bu sorunu çözdü. İstanbul’da önemli bir müteahhitle görüşüldü. Yeni bir anlaşma sağlandı. Yapılan anlaşmaya göre yarım kalan spor tesisi en geç mayıs ayında teslim edilecek.

Tesis için 7 milyon lira harcandı

Futbol akademisi 450 metre kare bir arazinin üzerine yapıldı. 3 katlı tesisin içerisinde genç sporcular tüm faaliyetlerini yapacak. Açılışa Mesut Özil’in de katılması bekleniyor. Tesis için 7 milyon lira harcandı.

7 milyon lira da sağlık için harcadı

Mesut’un Zonguldak Devrek Devlet Hastanesi’nin temeli için Sağlık Bakanlığına zamanında 7 milyon lira bağışta da bulunduğu ortaya çıktı. Bu bağışla hastanenin ilk temelleri atıldı. Mesut, Devrek köyünde ihtiyaca muhtaç olanlara da gereken yardımı fazlasıyla yapıyor.