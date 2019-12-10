Ahmet Davutoğlu Erdoğan'dan ne istedi intikam için mi parti kuruyor?

Bu hafta partisini ilan edeceği konuşulan Ahmet Davutoğlu gündemden düşmüyor. Şehir Üniversitesi tartışmalarıyla birlikte Davutoğlu'nun Ak Parti'den ayrılma sebebi de gündeme geldi. Gazeteci Ahmet Kekeç o sebebi açıkladı.

Kekeç, Şehir Üniversitesi üzerinden yürütülen mağduriyet algısını açığa çıkararak "Davutoğlu, sık sık görüştüğü Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tevarüs etmiş olacak ki, gerçeği çarpıtıyor." dedi.

Siyasal bir örgütlenme içerisinde olan Davutoğlu hakkında "Erdoğan'dan ne istedi de birden kendisini dışarıda buldu?" sorusunu yanıtlayan Kekeç, Davutoğlu'nun parti kurmaktaki niyetini de şu sözlerle anlattı:

Çünkü Erdoğan’ın yaptığı hiçbir şeyi beğenmiyor

Bile bile gerçeği çarpıtan bu zat, biliyorsunuz, parti kurmaya hazırlanıyor... Daha doğrusu, “Sana vefadan başka bir şey göstermeyeceğim” dediği Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı (çünkü Erdoğan’ın yaptığı hiçbir şeyi beğenmiyor) siyasal bir örgütlenmeye gidiyor.

Erdoğan’dan ne istedi de, birden kendisini dışarıda buldu?

Diyeceksiniz ki, “Erdoğan’dan ne istedi de, birden kendisini dışarıda buldu?” Erdoğan’dan istedikleri şunlardı: “Bir an önce parlamenter sisteme dön. Genel başkanlıktan istifa et. Ben Başbakan olayım. Ekonomi kötü yönetiliyor. Ekonominin yönetimini bizim İbrahim Turhan türünden birine ver.

Batılı ortaklarımızla kavga etme

Batılı ortaklarımızla kavga etme... Ne istiyorlarsa ver... YPG, S-400 filan... Bunlardan vazgeç... Etrafını derhal boşalt; bizim çocuklardan mürekkep yeni bir “etraf” oluştur ve medyadaki adamlarımıza (Karar gazetesi çalışanlarına) yer aç.”

İntikam için parti kuruyor

Zannetmeyin ki kafasındaki iktidar modelini hayata geçirmek için parti kuruyor. Hayır...

İntikam için parti kuruyor.

Erdoğan’dan “bir-iki puan” tırtıklarsa, görevini yapmış olacak.

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