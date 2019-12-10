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Daniel Sturridge: Üç puan, iki asist ve üç çakmak

Trabzonspor'un parlayan ismi Daniel Sturridge, Antalya deplasmanında tribünden atılan yabancı cisimlerden dolayı sosyal medya hesabından rahatsızlığını dile getirdi.

Antalya deplasmanında iki asistle parlayan Trabzonspor'un flaş transferi Daniel Sturridge, oyundan çıkarken kendisine tribünden atılan çakmaklar için kızgın olduğunu söyledi. Sosyal medya hesabından "Üç puan, iki asist ve üç çakmak. Şakaları bir yana bırakalım. Lütfen taraftarlar sahaya bir şey atmasın. Bu, oyuncuların güvenliği için iyi değil ve ahlaklı bir davranış da değil" yorumunu yaptı.


Futboldaki rekabetin sahadaki mücadele ile sınırlı kalması gerektiğini vurgulayan İngiliz futbolcu, "Rakip takımın oyuncusuna zarar vermek istememeliyiz, bu başka bir seviye. Statta yanınızdaoturan çocuklara böyle bir örnek vermek, bunun gelecekte de yapılmasına neden olur ve çocuk böyle hareket etmenin normal olduğunu düşünür. Şaka yapmayı severim ama bazen abartılar oluyor. Neyse, haftaya iyi bir başlangıç yaptık" şeklinde konuştu.

Oyundan çıkarken Antalyaspor taraftarlarının çakmak attığı Sturridge, son 5 resmi maçında da skor üretmeyi başardı. Altay, Gaziantep ve Başakşehir ağlarını havalandırdı; Ç.Rizespor, Gaziantep ve Antalyaspor (2) mücadelelerinde asist yaptı. Forma giydiği 438 dakikaya 3 gol ve 4 asist sığdırdı.

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