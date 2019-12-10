Ali Babacan dolandırıcı diyen Erdoğan'a neden yanıt vermedi?

Ali Babacan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şehir Üniversitesi'yle ilgili ''Halkbank'ı dolandırmaya kalktılar'' suçlamasına yanıt vermeme nedeni ortaya çıktı. Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen günlerde eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurucuları arasında olduğu Şehir Üniversitesi'nin borç yapılandırma talebinin reddedilmesiyle ilgili "Bunlar Halk Bankası'nı dolandırmaya kalkıyorlar" demiş, isim vererek Mehmet Şimşek, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na da sert eleştiriler yöneltmişti. Erdoğan'ın sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt gelirken Şimşek ve Babacan sessiz kalmayı tercih etti. Özellikle Babacan'ın neden suskun kaldığı merak edilirken Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi işin aslını anlattı. Selvi Babacan'ın partisindeki üst kurulla toplantı yaptığını ve bu tartışmaya girmeme kararı alındığını yazdı.

Davutoğlu 13 Aralık'ta partisinin kuruluş dilekçesini verecek

Abdulkadir Selvi, Ahmet Davutoğlu’nun ise 13 Aralık Cuma günü partisinin kuruluş dilekçesini vereceğini iddia etti. Selvi, kulislerde dolaşandan farklı isim ve logonun seçildiğini yazdı. Selvi, Davutoğlu’nun kuruluş dilekçesini vermek için İçişleri Bakanlığı’na gitmeyi tercih etmediğini belirtti. Selvi'nin yazısı şöyle:

Ali Babacan çalışmasını tamamladı

Partinin tüzük ve programı ise hazır: Seçim barajının kaldırılmasını, dar bölge ya da daraltılmış bölge seçim sistemine geçilmesini, tercihli sistemi savunuyorlar. Başkanlık sistemine karşı çıkıyorlar, 'pür parlamenter sistemi' öneriyorlar. Ali Babacan cephesinde ise 300 kişiden oluşan 24 ayrı çalışma grubu kurulmuştu. Hafta sonu itibarıyla çalışmalarını tamamladılar. Yetişebilirse ay sonuna kadar partiyi kurmaya çalışıyorlar.

Erdoğan'a neden yanıt vermediler?

Babacan’ın partisinde bir de 'üst kurul' var. Hafta sonu İstanbul’da üst kurul toplantısı vardı. İlk kez parti ismi ve logo orada tartışmaya açıldı. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Davutoğlu arasında patlak veren 'Şehir Üniversitesi' konusunu ele aldılar. Bu kavgaya girmeme ve konuşmama kararı almışlar.

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