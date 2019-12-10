ASELSAN ve TUSAŞ dünya devleri arasında! Dünyanın en iyi 100 savunma şirketi
Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün 2018 yılında dünya çapında silah ve askeri teçhizat üretimi yapan en yüksek cirolu şirketler listesinde, ülkemizden ASELSAN ve TUSAŞ ilk 100'de yer aldı.
Türk savunma sanayisi şirketleri, yerli ve millileşme hamlesinin sonuçlarını almaya devam ediyor. Şirketlerin son dönemde gösterdikleri gelişme, ortaya koydukları ürünler ve aldıkları sorumluluklarla önemli ekonomik büyüklüklere ulaşıyor. Şirketlerin bu başarısı, uluslararası kıyaslamaların yapılabildiği listelere de yansıyor.
Bu listelerden biri de Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün 2018 yılında dünya çapında silah ve askeri teçhizat üretimi yapan en yüksek cirolu şirketler listesi. Bu listeye Türkiye'den ASELSAN VE TUSAŞ girerek ilk yüzde yer aldı.
Türkiye'nin büyük bir bölgesel güç haline gelme hedefi doğrultusunda silah sanayisine son yıllarda önemli yatırımlar yaptığına dikkat çekilen raporda, bu gelişmenin Türk şirketlerinin cirolarına da yansıdığı kaydedildi. İlk yüze giren iki Türk şirketi ASELSAN ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin (TUSAŞ) toplam silah satışlarının yüzde 22 oranında artarak 2 milyar 800 milyon dolara yükseldiği kaydedildi.
SIPRI raporuna göre askeri elektronik şirketi ASELSAN silah satışlarını yüzde 41 oranında artırarak cirosunu 1 milyar 700 milyon dolara yükseltti.