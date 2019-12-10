ASELSAN ve TUSAŞ dünya devleri arasında! Dünyanın en iyi 100 savunma şirketi

Türkiye'nin büyük bir bölgesel güç haline gelme hedefi doğrultusunda silah sanayisine son yıllarda önemli yatırımlar yaptığına dikkat çekilen raporda, bu gelişmenin Türk şirketlerinin cirolarına da yansıdığı kaydedildi. İlk yüze giren iki Türk şirketi ASELSAN ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin (TUSAŞ) toplam silah satışlarının yüzde 22 oranında artarak 2 milyar 800 milyon dolara yükseldiği kaydedildi.