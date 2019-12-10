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Ceren Özdemir cinayetinde FETÖ iması Soner Yalçın'dan deli sorular

Ceren Özdemir'in evinin önünde Özgür Arduç tarafından öldürülmesinin arkasında FETÖ'nün olabileceğini söyleyen Mine Kırıkkanat'ın iddiasını gündeme getiren Soner Yalçın, bugünkü köşesinde yakın geçmişte Ordu'da şüphe çeken gelişmeleri yazdı.

Kamuoyu günlerdir Ceren Özdemir cinayetini konuşuyor. Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir, evinin önünde 35 yaşındaki Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Konuya ilişkin en sıradışı açıklama Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat'tan geldi.  Katil Arduç'un FETÖ tarafından kullanılmış olabileceğini savunan  Kırıkkanat, şunları söyledi:

"FETÖ unsurları iş başında demektir"

“İktidarı uyarıyorum. Bu cinayet şaibeli. Muhtemelen “kullanışlı” olduğu için yakalanmayan mahkuma, halkı galeyana getirmek için seküler görünümlü rasgele bir genç kızı öldürmesi telkin edildi. Bu tür cinayetler sürerse, devletten ayıklanmayan Fetö unsurları iş başında demektir.”

Kimilerince uçuk karşılanan bu görüşü Farklı bakmak" başlıklı köşesinde ele alan Sözcü yazarı Soner Yalçın, kafasında oluşan soruları sıraladı:

Suça eğilimli katil neden Ordu Açık Cezaevi'ne nakledildi? Raporunda psikolojik vaka olduğu belirtilmesine rağmen, doğrudan açık cezaevine geçiş hakkı yokken bu karar nasıl alındı Cezaevinden Ordu gibi küçük şehirde neden bir hafta yakalanmadı?

Zekeriya Öz ve Celal Kara Ordu'da saklandı

Artvin üzerinden yurt dışına firar eden FETÖ'cü Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın bir süre Ordu'da saklandığını yazdı.

"Öz ve Kara, Ordu'da kaç gün ve nerelerde saklandı? FETÖ Ordu'da hala güçlü mü?" diye soran Yalçın, kaçışa ilişkin bölgedeki kamera kayıtlarının yok edilmesini gündeme getirip yazısını tamamladı:

"Sorum şu: Ceren'in katledilmesindeki ana gaye Ordu'daki güvenlik zafiyetini tartıştırmak mı? Bale öğrencisi Alevi ailenin çocuğu Ceren, toplumsal hassasiyetleri harekete geçirmek için özel olarak mı seçildi? Hedef Ordu kent yönetimi mi? Bilemedim. Mine Kırıkkanat hep kafamı karıştırır! Kadın zekâsı bambaşkadır; en sevdiğim polisiye yazarı Tess Gerritsen'dir!"

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