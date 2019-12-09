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Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevinde intihar girişiminde bulundu

ORDU 'da vahşice katledilen balerin Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç Van'da tutuklu bulunduğu yüksek güvenlikli cezaevinde bileklerini kesip, intihar girişiminde bulundu. Arduç bileklerini, lavaboda kırdığı fayans parçalarıyla kesti.

ORDU Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan, balerin Ceren Özdemir'i 3 Aralık'ta, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklayarak, öldüren Özgür Arduç, tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda intihar girişiminde bulundu.

Fayansları kırarak parçalarıyla bileklerini kesti

'Canavarca hisle kasten öldürme' ve 'iki polisi yaralama' suçlarından tutuklanan, güvenlik gerekçesiyle Perşembe Efirli F Tipi Cezaevi'nden Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen Arduç, lavabodaki fayansları kırarak, parçalarıyla bileklerini kesti.

Hastanede özel bir odada tutuluyor

Bu sırada cezaevi görevlileri tarafından görülen Arduç, güvenlik önlemleri altında hastaneye kaldırıldı. Arduç hastanede özel bir odada tutuluyor.

Şırnak Cezaevini kabul etmemişti

Özgür Arduç güvenlik gerekçesiyle Şırnak Cezaevine nakledilmek istenmiş ve Arduç'un Şırnak'ı kabul etmemesi üzerine Van'a nakledilmişti.

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