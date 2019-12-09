Adana'da hızla yayılıyor insan yüzlü sapan balığı kabus oldu
ADANA'nın Karataş ilçesi kıyılarında deniz suyunun soğumasıyla birlikte balon balığı popülasyonu azalırken, avlarda yoğun şekilde ortaya çıkan insan yüzlü sapan balığı, ekonomik değeri olmaması ve ağları parçalaması nedeniyle balıkçıları mağdur etti.
Zehirli balon balıklarının yol açtığı zararın şoku atlatılamamışken, şimdi de sapan balığı tehlikesi ortaya çıktı. Sapan balığına karşı çaresiz kalan Adanalı balıkçılar, yetkililerden soruna çare bulunmasını istiyor. Karataşlı balıkçılar, ağları parçalayan insan yüzlü sapan balığının, toksini siyanürden bin 200 kat daha zehirli olan balon balıklarından ekonomik olarak daha zararlı olduğunu söyledi.
Sapan balığı popülasyonu arttı
Balıkçı Hakan Kangal, kış mevsiminin gelmesiyle balon balıklarının azaldığını ancak sapan balığı popülasyonunun arttığını kaydetti.
Satmayıp denize atıyorlar
Tüccarların sapan balığını temizlenmiş halde kilosunu 1,5 TL'den aldıklarını anlatan Kangal, temizlemesi çok zahmetli olduğu için avladıkları bu balıkları satmayıp denize attıklarını dile getirdi.
Sapan balığı yoğunluğu nedeniyle değerli balıkları da avlayamadıklarını vurgulayan Kangal şunları söyledi: