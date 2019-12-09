Adana'da hızla yayılıyor insan yüzlü sapan balığı kabus oldu

Zehirli balon balıklarının yol açtığı zararın şoku atlatılamamışken, şimdi de sapan balığı tehlikesi ortaya çıktı. Sapan balığına karşı çaresiz kalan Adanalı balıkçılar, yetkililerden soruna çare bulunmasını istiyor. Karataşlı balıkçılar, ağları parçalayan insan yüzlü sapan balığının, toksini siyanürden bin 200 kat daha zehirli olan balon balıklarından ekonomik olarak daha zararlı olduğunu söyledi.