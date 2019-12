Tokai çakmakları satıldı! Yeni sahibi Bilgi Üniversitesini de satın almıştı

Gözde Girişim’in yüzde 100’üne sahip olduğu Tokai çakmakları 35 milyon lira bedelle Can Uluslararası Yatırım Holding’e satıldı.

Ana ortakları arasında Yıldız Holding ve Kökler Yatırım Holding olan Gözde Girişim, yüzde 100'üne sahip olduğu Sebat Çakmak'ı Can Uluslararası Yatırım Holding'e satma kararı aldı. Sebat Çakmak firması piyasada Tokai olarak bilinen çakmakları üretiyor.

Tokai çakmaklarının alıcısı da Can Uluslararası Yatırım Holding'i oldu. Can Holding, İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni de geçen aylarda satın almıştı. Can Holding’in, Elit Çakmak isminde çakmak ürettiği bir firması bulunuyordu. Hali hazırda şirketin portföyünde iki çakmak firması oldu. Tokai çakmaklarının satış işleminin tamamlanması için Rekabet Kurumu'ndan izin alınacak.

35 milyona satıldı

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş’den KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 09/12/2019 tarih ve 27 sayılı kararı uyarınca bağlı ortaklıklarımızdan Sebat Çakmak Sınai ve Tüketim Malları San. ve Tic. A.Ş.’nin (Sebat Çakmak) toplam sermayesinin %100’ünü temsil eden paylarının Can Uluslararası Yatırım Holding A.Ş.’ye (Alıcı) ilgili yasal onaylar alındıktan sonra, Hisse Devir Tarihinde (Kapanış) borç ve nakit düzenlemeleri yapılmak üzere şirket değeri 35 milyon TL olacak şekilde, satış ve devrine; bu devir kapsamında şirketimiz ve alıcı arasında Pay Alım Sözleşmesi (Sözleşme) imzalanmasına; Sözleşme’den kaynaklanan tüm taahhüt ve yükümlülüklerin ve sözleşme kapsamındaki tüm şart ve koşulların şirketimizce kabul edilmesine karar verilmiştir.