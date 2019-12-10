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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ne nasıl devam eder?

İhlas Haber Ajansı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi biletini alabilmesi için Paris Saint-Germain karşısında mutlaka kazanması gerekirken, Club Brugge'ün de Real Madrid'e mağlup olması veya berabere kalması yeterli olacak. 

Galatasaray, bu sezonki Avrupa kupaları macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında deplasmanda Club Bruge mücadelesi ile çıktı ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Daha sonra sarı-kırmızılılar, grubun ikinci maçında evinde Paris Saint-Germain’e 1-0, grubun üçüncü müsabakasında yine sahasında Real Madrid’e 1-0 mağlup oldu. Grubun dördüncü haftasında Real Madrid’e konuk olan Aslan, sahadan 6-0 yenilgi ile ayrıldı. 
Cimbom son olarak ise Türk Telekom Stadyumu’nda Club Bruge ile son dakikalarda yediği golle 1-1 berabere kaldı. 

Nasıl devam eder? 
Şampiyonlar Ligi’nden elenen Galatasaray’ın yoluna Avrupa Ligi’ne devam etme şansı bulunuyor. Geride kalan 5 maçta 2 puan toplayan sarı-kırmızılılar, 2 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Üçüncü sırada bulunan Brugge’ün ise 3 puanı var. Cimbom’un Avrupa Ligi’ne gitmesi için Paris Saint-Germain’i deplasmanda yenip, Club Brugge’ün de sahasında Real Madrid’e puan kaybetmesi gerekecek. 

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