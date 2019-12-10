Galatasaray'dan Arda Turan'a şartlı evet

Galatasaray yönetimi, Arda Turan'ın alacağı maaşta indirime gitmesi halinde milli futbolcuya kapılarını açacak.

Ocak ayında kadrosunu önemli isimlerle takviye etmeyi planlayan Galatasaray'da Arda Turan gündemin üst sıralarında yer alıyor.

Sözcü'de yer alan habere göre; Medipol Başakşehir forması giyen ve bonservisi Barcelona'da bulunan 32 yaşındaki futbolcuya iletilen son mesaj “Ücretinde indirime git” şeklinde oldu.

İndirime gitmesi isteniyor

Sarı-kırmızılı yönetim ve teknik heyet, Arda'nın geri dönmesini istiyor. Ancak bu oyuncunun 4 milyon Euro'yu bulan maaşından çok ciddi bir miktarda indirime gitmesi isteniyor. Arda Turan, beklenen fedakârlığı yaparsa yuvaya dönecek.





Henry Onyekuru dönüyor

Galatasaray’ın diğer transfer hedeflerinde ise bir iyi bir kötü gelişme yaşandı. Henry Onyekuru'nun transferinde kesin anlaşma sağlandı. Monaco, genç oyuncuyu Cimbom'a kiralayacak. Yönetimde bu transfere ‘bitti' gözüyle bakılıyor.





Shaqiri, Liverpool'da kalmak istiyor

Olumsuz haber ise Liverpool'lu Shaqiri'den. İsviçreli yıldızın kiralanması için yapılan çalışmalar olumsuz sonuçlandı. Shaqiri, Liverpool'da kalmak istediğini Galatasaraylı idarecilere iletti.