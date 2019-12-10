HABER /  GALATASARAY

Galatasaray'dan Arda Turan'a şartlı evet

Galatasaray yönetimi, Arda Turan'ın alacağı maaşta indirime gitmesi halinde milli futbolcuya kapılarını açacak.

Ocak ayında kadrosunu önemli isimlerle takviye etmeyi planlayan Galatasaray'da Arda Turan gündemin üst sıralarında yer alıyor.

Sözcü'de yer alan habere göre; Medipol Başakşehir forması giyen ve bonservisi Barcelona'da bulunan 32 yaşındaki futbolcuya iletilen son mesaj “Ücretinde indirime git” şeklinde oldu.

İndirime gitmesi isteniyor
Sarı-kırmızılı yönetim ve teknik heyet, Arda'nın geri dönmesini istiyor. Ancak bu oyuncunun 4 milyon Euro'yu bulan maaşından çok ciddi bir miktarda indirime gitmesi isteniyor. Arda Turan, beklenen fedakârlığı yaparsa yuvaya dönecek.



Henry Onyekuru dönüyor
Galatasaray’ın diğer transfer hedeflerinde ise bir iyi bir kötü gelişme yaşandı. Henry Onyekuru'nun transferinde kesin anlaşma sağlandı. Monaco, genç oyuncuyu Cimbom'a kiralayacak. Yönetimde bu transfere ‘bitti' gözüyle bakılıyor.



Shaqiri, Liverpool'da kalmak istiyor
Olumsuz haber ise Liverpool'lu Shaqiri'den. İsviçreli yıldızın kiralanması için yapılan çalışmalar olumsuz sonuçlandı. Shaqiri, Liverpool'da kalmak istediğini Galatasaraylı idarecilere iletti.

İlgili Haberler
Ahmet Çakar'dan bomba Arda Turan-Fatih Terim yorumu Arda Turan'a kapılar kapalı! Tek umudu Galatasaray Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Asgari ücret ne kadar olacak Fatih Erbakan'ın açıklaması olay oldu
"Mal varlıklarını araştıralım" diyen Davutoğlu'na CHP'li Tekin'ten tokat gibi yanıt
Canan Karatay önünden geçerken bile midem bulanıyor dedi uzmanlar öfkelendi
Doğu Akdeniz'deki Türk gemileri! 3.5 trilyon metreküp doğalgaza ulaşmak için son 6 sondaj
Abdullah Gül'den demokrasi çıkışı: Otoriter rejimler sürdürülebilir değil
Aniden rekor kıran dolarda yükseliş devam ediyor! İşte güncel rakamlar
ÖNCEKİ HABERLER
Trabzon’da 7 bin fındık fidanı tek gövdeli dikildi
Küresel piyasalar Fed'i bekliyor
EMO: Mühendislik diplomasının kiraya verilmesi suçtur ve etik değildir
Coğrafi işaretli lamas limonu, üreticinin yüzünü güldürdü
Yasemin Ergene Özilhan kimdir yaşı kaç Doktorlar'ın Ela'sı geldi
10 Aralık evde bakım maaşı 4 ilde yattı TC ile sorgulama
Yorumlar