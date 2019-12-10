Canan Karatay önünden geçerken bile midem bulanıyor dedi uzmanlar öfkelendi

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, “Başından beri tavuk dönere karşıyım. Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulanıyor” deyince konunun uzmanları ateş püskürdü.

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın geçtiğimiz günlerde tavuk dönerle ilgili açıklaması yeni bir polemik konusu oldu. Konunun uzmanları Karatay'a itiraz ettiler. Hürriyet gazetesi ilgili isimlerin açıklamalarını sayfasına taşıdı.

HER UCUZ KÖTÜ DEĞİL

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Sait Koca şunları söyledi:



-Piyasada satılan tavuk etinden yapılmış döner ucuz değil. Çünkü tavuk döner genelde göğüs etinden yapılır. Göğüs etinin kilogram fiyatı da ortalama 9-11 TL arasındadır. Tavuk döner yapanlar da genelde 60 ila 80 gram arasında tavuk döner koyar. 100 gram koysa bile tavuk etinin maliyeti 1 TL olur. Ana hammadde de tavuk eti olduğu için maliyet çok yüksek değildir. Bu yüzden ucuz diye hileli demek yanlış olur. Her meslekte kötüler vardır. Burada da olabilir ancak sırf ucuz diye kötü demek hiç doğru değil.

BİLİMSELLİKTEN UZAK

Tüm Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Kemal Özuçargil: ‘Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulanıyor’ diyemeyiz. Merdiven altı kötü üretim ve satış yapan işletmeler yok mu, var. İyi çok iyi, kaliteli ve sağlıklı döner üreten işletmeler de var. Böyle bir genelleme yapmak yanlıştır. İyi işletmelere haksızlık olur. Lütfen hanımefendi kalp sağlığı ile ilgili konuşsun. Gıda ile ilgili konuşacaksa topluma faydalı şeylere parmak bassın.