Erdoğan'dan Macron'a: Sana mı soracağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'daki şiddet olaylarına dikkat çekerek yaşananlar "Türkiye'de yaşansaydı çılgına dönerlerdi" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400'ler konusunda Türkiye'nin geri adım atmayacağını söyledi. Uygun olması halinde patriotları da alabileceklerini ifade eden Erdoğan, Macron'un S-400 itirazlarına ise "Ben ne alacağımı sana mı soracağım" sözleriyle cevap verdi.

Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin sorulara cevap verdi. NATO Liderler Zirvesi'nde S-400'lerle ilgili tartışmalara da değinen Erdoğan, Türkiye'nin hava savunma sistemini çeşitlendireceklerini kaydetti.

İşte Erdoğan'ın o sözleri;

"Biz sizden uygun olursa patriod alalım. Biz hava savunma sistemimizi çeşitlendirmek istiyoruz. Durum böyle olunca Macron, "bir Nato üyesi nasıl S-400 alabilir" diyor. Ben ne alacağımı sana mı soracağım. İttifaklara uymuyorsun dedim. Bunlar karşılarında dik duran lider görmemişler. S-400'lerle ilgili kendisi cümle kurduğu zaman gereken cevabı aldı.

"Türkiye bunu yapsa çılgına dönerler"

Orantısız güç kavramını işlerine geldiği yerlerde kullanıyorlar. Televizyon ekranlarında kadın, erkek ayırt etmeksizin polislerin onları yerlerde sürüklediğini görüyoruz. Mermi kullanma noktasına da varıyorlar. Şu ana kadar çok ciddi sayıda yaralı var. Sarı yeleklilerin taleplerinin yerine getirildiğine dair herhangi bir şey de yok. Bu Fransa'da bir şeyin sinyalini veriyor. Orada seçim belki de 2022'yi bulmayacak. Dışarıyla uğraşmaktan iç sorunlarıyla meşgul olamıyorlar.

"Avrupa ülkelerinin iki yüzlülüğü"

Bu oralarda olduğu zaman haklarıdır, yapabilirler. Türkiye'de teröre karşı böyle bir adım atılsa 'Yapamazsınız, sizde şiddet var.' Bunlar yaptığı zaman meşrudur, Türkiye'de olduğu zaman gayrimeşrudur. Avrupa ülkelerinin bu iki yüzlülüğü, hatta ben değiştirdim, çok yüzlülüğü polis şiddeti noktasında da karşımıza çıkıyor.

Sadece burada kalmıyor, gidiyor Mali'ye. Neymiş çağırmış da onun için gitmişler. Bunları kendisine söylediğim için söylüyorum. Mali'de ne işin var senin? Macron şahsına münhasır bir arkadaş, bakarsın güler filan. Yani sanki başında bu tür musibetler yok."