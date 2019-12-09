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Fitch’ten Türkiye hakkında açıklama

Uzun süredir Türkiye hakkında olumsuz değerlendirme yapmayan Fitch, "Türk bankalarında kredi kalitesi baskı altında olmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Fitch Ratings, gelişmekte olan piyasa bankaları için negatif olan risk dengesinin 2020 yılında da devam edeceğine dikkati çekti.

Ticarette korumacılığa ve büyümeye ilişkin endişelerin negatif risklerin devamında etkili olduğunu vurgulayan Fitch, Türk bankalarında kredi kalitesinin baskı altında olmaya devam ettiğine işaret etti.

Fitch, düşük büyüme ve gelişmiş piyasalarda para politikalarının gevşetilmesinin gelişmekte olan piyasalarda faiz indirimi için bir ateşleyici olabileceğini ve bunun ekonomik aktivite ile kredi büyümesini daha da destekleyebileceğini de belirtti.

"Varlık kalitesi daha da zayıflayacak"
Gelişmekte olan piyasa bankalarının yüzde 14 için kredi görünümünün negatif olduğunu ve negatif görünümlerin Kolombiya, Kostarika, Güney Afrika ve Türkiye'de yoğunlaştığını belirten Fitch, kredi kalitesinin Türkiye ve Körfez İşbirliği Konseyi bölgesinde baskı altında olmaya devam ettiğini vurguladı.

Fitch, Türk bankalarında yüksek döviz kredileri, stage 2 ve yeniden yapılandırılmış krediler, inşaat ve enerji gibi bazı sorunlu sektörlerdeki riskler nedeniyle varlık kalitesinin daha da zayıflamasının beklendiğini de vurguladı.

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