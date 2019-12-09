Kuzey Kore'den Trump'a pervasız ve dengesiz yaşlı adam benzetmesi

Kuzey Koreli eski müzakereci ve üst düzey yetkili Kim Yong Chol, ülkesinin ABD'nin baskısına boyun eğmeyeceğini belirterek, Trump'ı 'sabır yoksunu, pervasız ve dengesiz yaşlı adam' olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore'den, Twitter hesabında, 'Pyonyang yönetiminin düşmanca davranması halinde kaybedecek çok şeyi olduğu' paylaşımında bulunan ABD Başkanı Donald Trump'a tepki geldi.

Kuzey Koreli eski müzakereci ve üst düzey yetkili Kim Yong Chol, ülkesinin kaybedecek bir şeyi olmadığından ABD'nin baskısına boyun eğmeyeceğini belirterek, Trump'ı 'sabır yoksunu, pervasız ve dengesiz yaşlı adam' diye nitelendirdi.

Kim, Trump'ın Kuzey Kore hakkında bilmediği çok şey olduğunu, kaybedecek daha fazla şeyleri bulunmadığını ifade ederek, ABD'nin asla ortadan kaldıramayacağı şeyin öz saygıları ve bu ülkeye duyulan öfke olduğunu kaydetti.

Kim Yong Chol, geçen yıl Washington'a giderek zirve hazırlığında ABD Başkanı Trump ile 2 defa görüşmüştü.