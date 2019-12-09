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İran: ABD ile daha geniş kapsamlı tutuklu değişimine hazırız

Anadolu Ajansı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rehinelerimizi evlerine getirdikten sonra ABD ile daha geniş kapsamlı tutuklu değişimine hazırız. Bu konuda top ABD sahasında" ifadelerini kullandı. 

Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı münasebetiyle İstanbul'da bulunduğunu hatırlatan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bölgede diplomasiyle meşgul olduklarını ve güçlerini Afganistan'daki barış ve ilerleme için bir araya getirmek istediklerini kaydetti.

Zarif, mesajında yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle bir yılı aşkın süredir ABD'de tutuklu bulunan İranlı bilim adamı Mesud Süleymani'nin 7 Aralık Cumartesi günü serbest bırakıldığını duyurmuştu.

İranlı Bakan, Süleymani'nin serbest bırakılmasıyla 2016'da casusluk suçlamasıyla İran'da tutuklanan Çin asıllı ABD vatandaşı Xiyue Wang'ın da kısa süre içerisinde ülkesine döneceğini ifade etmişti. Zarif, Süleymani'yi teslim almak üzere özel uçağıyla İsviçre'nin Zürih kentine gitmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da İran ile ABD arasında yapılan tutuklu takasına değinerek "Yurt dışında yanlış yere tutuklanmış bütün vatandaşlarımızı eve getirmek için çok çalışmaya devam edeceğiz" demişti.

Çin asıllı ABD vatandaşı Princeton Üniversitesi Tarih Bölümü doktora öğrencisi Xiyue Wang, eğitimiyle ilgili araştırmalar yapmak üzere 2016'da geldiği İran'da casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Kök hücre alanında çalışmalarıyla tanınan Tahran'daki Terbiyet-i Müderris Üniversitesinden Prof. Mesud Süleymani de geçen yıl ekim ayında ABD'ye girişi esnasında, İran'a yönelik yaptırımları ihlal ettiği iddiasıyla Chicago Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

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