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Zonguldak'ta sevgili çift öğrencileri zehirliyordu paketlendiler

ZONGULDAK'ta üniversite öğrencilerine uyuşturucu satan A.H. ve Ç.K., yapılan başarılı operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bülent Ecevit Üniversitesi’nin bulunduğu alanda öğrencilere uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Şüpheliler gözaltına alındı 

Sevgili oldukları tespit edilen A.H. ve Ç.K.'yi takibe alan ekipler, bir süre sonra şüphelileri gözaltına aldı.

Şüphelilerin kaldıkları evde yapılan aramalarda 80 gram uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu ve uyarıcı haplar ele geçirildi.

2004 yılında yakalama kararı alındı 

Polis, şüphelilerin cep telefonlarında yaptığı incelemede ise telefona yüklenen uygulama üzerinden uyuşturucu satışı yaptıklarını tespit etti.

Şüphelilerden Ç.K.'nin, 4 ayrı suçtan 2004 yılından bu yana hakkında yakalama kararı olduğu belirlendi.

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